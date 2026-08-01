Colón se juega mucho más que tres puntos: el futuro de Medrán, en duda

El entrenador de Colón afronta un partido decisivo este sábado frente a Acassuso. Un triunfo podría darle aire, mientras que una nueva derrota dejaría su ciclo al borde del final y de esta manera, ya se analizan posibles reemplazantes.

Colón tendrá una tarde clave hoy en el estadio La Quema, ya que un resultado negativo, puede ser un fin de ciclo para Ezequiel Medran como entrenador del sabalero. Ezequiel Medrán afronta un partido determinante hoy cuando Colón visite a Acassuso por la 23ª fecha de la Primera Nacional.

Más allá de la importancia de los tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla, el entrenador sabalero también pone en juego su continuidad, que por primera vez desde su llegada al club quedó seriamente cuestionada.

La caída frente a Chaco For Ever, el último de la tabla de posiciones, no solo significó un duro golpe desde lo deportivo, sino que también generó un fuerte impacto en la dirigencia. Tras ese encuentro, Medrán asumió la responsabilidad por las dos derrotas consecutivas, aunque el respaldo que venía teniendo comenzó desgastarse y aparecieron diferencias entre los dirigentes, respecto a la conveniencia de sostener su ciclo.

Los resultados acompañan, pero el juego genera dudas en Colón

Si se analizan exclusivamente los números, el ciclo de Medrán presenta un saldo positivo. En las 22 fechas disputadas de la Primera Nacional, el entrenador cosechó el 54% de los puntos, producto de nueve victorias, ocho empates y cinco derrotas.

Sin embargo, en la conducción del club consideran que las estadísticas no reflejan completamente el presente futbolístico del equipo. La principal preocupación pasa por el funcionamiento que viene mostrando Colón, un conjunto que perdió identidad en varios partidos y que dejó una imagen preocupante en las últimas presentaciones.

La derrota ante Chaco For Ever terminó de profundizar ese malestar. No solo por tratarse del último del campeonato, sino porque fue la segunda caída frente al mismo rival en apenas un mes, una situación que hizo encender las alarmas y llevó a la dirigencia a comenzar a evaluar posibles alternativas en caso de producirse un cambio de entrenador.

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Una victoria puede cambiar el panorama en Colón

A pesar de las versiones que circularon durante la semana, Medrán nunca fue notificado sobre una eventual salida y trabajó con normalidad junto al plantel preparando el compromiso frente a Acassuso.

Puertas adentro del club entienden que el encuentro puede marcar un antes y un después. Un triunfo permitiría descomprimir el clima, fortalecer la posición del entrenador y de esta manera, volver analizar la posibilidad de darle una nueva oportunidad para revertir el momento futbolístico del equipo.

Pero el escenario cambiaría si Colón vuelve a perder. Una nueva derrota dejaría a Medrán en una situación muy delicada y su continuidad pasaría a depender de una decisión que podría tomarse en las horas posteriores al encuentro. Hoy, dentro de la institución, la sensación es que otra derrota, lo dejaría más afuera que adentro.

Los candidatos que analiza la dirigencia

Mientras Medrán se juega un partido decisivo, la dirigencia ya maneja algunos nombres como posibles reemplazantes.

Uno de ellos es Leandro Gracián, quien dejó una muy buena imagen por la campaña realizada al frente de Deportivo Madryn. Además, mantiene una estrecha relación con el director deportivo Diego Colotto, un factor que podría facilitar cualquier negociación. Aunque su último paso por Quilmes terminó antes de lo esperado debido a los malos resultados, en Colón también valoran que dentro de su cuerpo técnico se encuentra Pablo Santella, preparador físico con un pasado junto a Eduardo Domínguez y un profundo conocimiento de la institución.

El otro nombre fuerte es Iván Delfino, un entrenador que conoce el club y que ya dirigió al Sabalero. De hecho, es el director técnico con mayor porcentaje de efectividad desde que Colón compite en la Primera Nacional, un dato que juega a su favor.

Una tarde que puede definir el futuro de Medrán en Colón

El partido frente a Acassuso puede convertirse en un punto de quiebre para el presente de Colón. Mientras el equipo necesita volver al triunfo para no perder terreno en la tabla, Medrán también se juega la continuidad de un ciclo que comenzó con respaldo, pero que hoy esta en duda.

Los próximos 90 minutos podrían ser decisivos. Una victoria le daría aire para seguir al frente del plantel y recuperar la confianza de la dirigencia. Una derrota, en cambio, podría precipitar el final de su etapa como entrenador del Sabalero.