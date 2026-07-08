La FIFA designó al argentino Facundo Tello como el árbitro del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El bahiense estará acompañado sus compatriotas Juan Pablo Belati y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro será el suplente.
El argentino Facundo Tello controlará el cruce entre Francia y Marruecos
La FIFA designó al argentino Facundo Tello como el árbitro del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
Además, será el tercer duelo que dirija en esta edición de la Copa, en fase de grupos impartió justicia en el encuentro de Bosnia Herzegovina 1-0 Canadá y Sudáfrica 1-0 ante Corea del Sur, es el segundo Mundial consecutivo que participa Facundo, luego de su gran actuación en Qatar 2022.
Tello controlará Francia-Marruecos
En el mundial pasado tuvo la dicha de ser el juez en la misma cantidad de encuentros que este año, Suiza-Camerún y Corea del Sur-Portugal en fase de grupos, continuando con el cruce en cuartos entre Marruecos y Portugal.
El arbitró argentino será quien lleve las riendas del duelo entre los europeos y africanos desde las 17, en el Gillette Stadium en Massachusetts, por llave que definirá a los semifinalistas en el Mundial 2026.
Francia llega tras ganarle a Paraguay por 1-0 con gol de Kylian Mbappé desde los 12 pasos, mientras que Marruecos viene de golear a una de las selecciones anfitrionas, Canadá por 3-0 con doblete de Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi.
Por otra parte, la FIFA también oficializo la terna arbitral del partido entre España y Bélgica que se disputará el viernes 10 a partir de las 16:00 (hora argentina), en el SoFi Stadium de Los Angeles por la misma instancia.
Como árbitro principal el ingles, Michael Oliver, haciendo equipo con 2 compatriotas más, Stuart Burt como asistente, James Maiwaring siendo el segundo asistente; los brasileros Ramon Abati, Rafael Alves como 4to y asistente de reserva respectivamente.