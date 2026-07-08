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El argentino Facundo Tello controlará el cruce entre Francia y Marruecos

La FIFA designó al argentino Facundo Tello como el árbitro del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

8 de julio 2026 · 16:16hs
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El argentino Facundo Tello controlará el cruce entre Francia y Marruecos

La FIFA designó al argentino Facundo Tello como el árbitro del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El bahiense estará acompañado sus compatriotas Juan Pablo Belati y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro será el suplente.

Además, será el tercer duelo que dirija en esta edición de la Copa, en fase de grupos impartió justicia en el encuentro de Bosnia Herzegovina 1-0 Canadá y Sudáfrica 1-0 ante Corea del Sur, es el segundo Mundial consecutivo que participa Facundo, luego de su gran actuación en Qatar 2022.

Tello controlará Francia-Marruecos

En el mundial pasado tuvo la dicha de ser el juez en la misma cantidad de encuentros que este año, Suiza-Camerún y Corea del Sur-Portugal en fase de grupos, continuando con el cruce en cuartos entre Marruecos y Portugal.

El arbitró argentino será quien lleve las riendas del duelo entre los europeos y africanos desde las 17, en el Gillette Stadium en Massachusetts, por llave que definirá a los semifinalistas en el Mundial 2026.

Francia llega tras ganarle a Paraguay por 1-0 con gol de Kylian Mbappé desde los 12 pasos, mientras que Marruecos viene de golear a una de las selecciones anfitrionas, Canadá por 3-0 con doblete de Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi.

Por otra parte, la FIFA también oficializo la terna arbitral del partido entre España y Bélgica que se disputará el viernes 10 a partir de las 16:00 (hora argentina), en el SoFi Stadium de Los Angeles por la misma instancia.

Como árbitro principal el ingles, Michael Oliver, haciendo equipo con 2 compatriotas más, Stuart Burt como asistente, James Maiwaring siendo el segundo asistente; los brasileros Ramon Abati, Rafael Alves como 4to y asistente de reserva respectivamente.

Facundo Tello Francia Marruecos
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