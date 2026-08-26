Uno Santa Fe | Policiales | delincuentes

Dos delincuentes armados asaltaron a una joven y le robaron su moto en avenida Peñaloza

El hecho ocurrió este martes por la noche en la intersección con callejón Funes. Dos hombres que se movilizaban en una moto interceptaron a una joven de 19 años, la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron su vehículo. Los delincuentes escaparon

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de agosto 2026 · 09:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Le robaron la moto a una mujer sobre avenida Peñaloza

gentileza

Le robaron la moto a una mujer sobre avenida Peñaloza

Este martes por la noche, cerca de las 21.50, una joven de 19 años fue víctima de un violento robo en la intersección de avenida Peñaloza y callejón Funes, en la ciudad de Santa Fe. Dos hombres armados la interceptaron mientras circulaba en su motocicleta y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron el rodado.

Tras el hecho, efectivos policiales realizaron un amplio rastrillaje en la zona, aunque hasta el momento no lograron localizar ni detener a los delincuentes.

La denuncia del robo

Luego de consumado el asalto, la víctima se comunicó con la Central de Emergencias 911 y relató lo sucedido. Según denunció, circulaba por avenida Peñaloza a bordo de una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos, de color negro, cuando al llegar a la intersección con callejón Funes fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta tipo CG.

Los delincuentes, que aparentemente venían siguiéndola, detuvieron su marcha y, tras amenazarla con un arma de fuego, le quitaron la motocicleta y escaparon rápidamente del lugar.

Rastrillaje y búsqueda de los delincuentes

Inmediatamente, desde el 911 se dio intervención a efectivos de Orden Público y Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes acudieron al lugar, entrevistaron a la víctima y comenzaron las primeras actuaciones.

Además, se desplegó un operativo de búsqueda y patrullaje en distintos sectores de la zona con el objetivo de dar con los responsables y recuperar la motocicleta robada, aunque el procedimiento no arrojó resultados positivos.

Investigación por robo calificado

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que puso el hecho en conocimiento del fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó identificar a posibles testigos, establecer la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector y analizar las imágenes que puedan aportar datos sobre el asalto y la ruta de fuga de los agresores.

De manera provisoria, el hecho fue calificado como robo calificado por el uso de arma de fuego.

• LEER MÁS: Frustraron el robo del sistema de pararrayos del CONICET en la Ciudad Universitaria de Santa Fe

delincuentes joven moto robo Peñaloza
Noticias relacionadas
Detención de Jefes: el jefe y subjefe de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto fueron detenidos.

Detuvieron al jefe y al subjefe de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto: allanaron seis domicilios y secuestraron celulares de toda la división

El Renault Kwid robado en barrio María Selva y recuperado tras una persecución en Altos del Valle 

Persecución a toda velocidad por Aristóbulo del Valle: recuperaron un auto robado en barrio Villa María Selva

Horror en Tucumán: subió a un colectivo, atacó al chofer con un arma blanca y quedó grabado

Horror en Tucumán: subió a un colectivo, atacó al chofer con una cuchilla y quedó grabado

El auto incendiado en Guadalupe Oeste en la madrugada de este martes

Barrio Guadalupe Oeste: pirómanos incendiaron un auto y escaparon en moto a contramano

Lo último

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

Último Momento
Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

Dos delincuentes armados asaltaron a una joven y le robaron su moto en avenida Peñaloza

Dos delincuentes armados asaltaron a una joven y le robaron su moto en avenida Peñaloza

Colón acelera en el mercado: Alonso confirmó las posiciones buscadas y los nombres descartados

Colón acelera en el mercado: Alonso confirmó las posiciones buscadas y los nombres descartados

Ovación
La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

El Regional del Litoral tendrá un horario temprano por el partido de Los Pumas

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor