El encuentro organizado por la Provincia completó tres jornadas en Rosario y continuará hasta el viernes. Más de 250 compradores de más de 50 países participan de reuniones con empresas santafesinas y de recorridas por plantas y establecimientos productivos de unas 60 localidades.

El Santa Fe Business Forum ya superó las 4.200 rondas de negocios y lleva compradores internacionales a las industrias del norte

El Santa Fe Business Forum 2026 avanza con una intensa agenda de negocios y recorridas por el territorio provincial. Al cierre de su tercera jornada, el encuentro ya superó las 4.200 rondas comerciales entre empresas santafesinas y compradores de más de 50 países , mientras que durante este jueves y viernes la propuesta se trasladará también a distintos puntos del interior productivo.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Santa Fe, busca conectar a las empresas de la provincia con mercados internacionales y, al mismo tiempo, mostrar a los compradores extranjeros el proceso productivo detrás de los bienes y servicios que ofrece Santa Fe .

El Santa Fe Business Forum ya superó las 4.200 rondas de negocios y lleva compradores internacionales a las industrias del norte

En paralelo a las reuniones bilaterales, se desarrollan más de 55 circuitos productivos en unas 60 localidades, destinados a que los visitantes conozcan de primera mano industrias y establecimientos vinculados con los sectores industrial, agroalimentario y tecnológico.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que una de las particularidades de esta edición es precisamente llevar a los compradores hacia las empresas del interior. “Nuestro rol como Estado es acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que las más de 4.200 reuniones concretadas en tres días muestran la fortaleza del entramado productivo provincial, aunque puso el acento en el contacto directo con las fábricas. “El verdadero diferencial de Santa Fe es abrir las fábricas y mostrar cómo se trabaja”, afirmó.

El Santa Fe Business Forum ya superó las 4.200 rondas de negocios y lleva compradores internacionales a las industrias del norte

Puccini también vinculó la posibilidad de ampliar las exportaciones con la generación de empleo. “Cada producto que logramos exportar consolida mano de obra santafesina y genera más empleo registrado para nuestra gente”, señaló.

La agenda en la ciudad de Santa Fe

Este jueves, el denominado Capítulo Santa Fe tendrá como uno de sus puntos centrales la ciudad capital. Desde las 9, en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, se realizará el Desayuno MICE, una mesa de trabajo encabezada por Puccini y la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.

El Santa Fe Business Forum ya superó las 4.200 rondas de negocios y lleva compradores internacionales a las industrias del norte

La actividad reunirá a los rectores de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Católica de Santa Fe, junto con representantes de colegios y asociaciones profesionales y autoridades del Bureau Santa Fe.

El objetivo será avanzar en una estrategia conjunta para captar congresos, ferias y convenciones internacionales, además de coordinar visitas técnicas a centros científicos, polos biotecnológicos y espacios vinculados con la logística del área metropolitana.

Compradores internacionales en el norte

Al mismo tiempo, las delegaciones extranjeras recorrerán durante este jueves distintas empresas de los departamentos General Obligado y San Javier.

La agenda incluirá industrias de maquinaria agrícola, sector en el que están previstas visitas a Genovese, en Reconquista; Soluciones Integrales de Ingeniería y Desarrollo y DOLBI, en Avellaneda; y ColVen, en Guadalupe Norte.

También habrá recorridas por establecimientos de la industria cárnica, entre ellos Frigorífico Tutto Porky’s y Friar, en Reconquista, además de plantas vinculadas a la Unión Agrícola de Avellaneda.

La producción apícola estará representada por Promiel, de Romang, y Establecimiento Fabro, de Malabrigo, mientras que el sector de transición energética e ingeniería técnica tendrá como referentes a Grupo Idea y Electroluz, ambas empresas de Reconquista.

La agenda en el norte provincial finalizará por la tarde en las instalaciones de Dolbi, en Avellaneda, donde se realizará un encuentro entre empresarios locales, las delegaciones extranjeras y funcionarios del Gobierno provincial.

El foro continuará hasta este viernes con nuevas reuniones comerciales y actividades territoriales. El objetivo de la Provincia es que los contactos generados durante estas jornadas puedan traducirse en nuevos negocios y contratos para las empresas santafesinas.

“Estamos convencidos de que el camino del desarrollo es este: una Santa Fe productiva que sale a buscar mercados, defiende su industria y lidera la recuperación económica del país desde el interior”, concluyó Puccini.