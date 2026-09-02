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Lautaro Martínez habló del interés del Barcelona y confirmó por qué eligió quedarse en el Inter

Lautaro Martínez reconoció que recibió contactos del club catalán, pero decidió continuar en Italia.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 19:37hs
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Lautaro Martínez habló del interés del Barcelona y confirmó por qué eligió quedarse en el Inter

Lautaro Martínez confirmó que Barcelona mostró interés concreto en contratarlo durante el último mercado de pases. El delantero argentino explicó que recibió contactos del club catalán, aunque decidió continuar en Inter. El "Toro" aseguró que se siente feliz en Italia, donde tiene contrato hasta 2029 y pretende seguir haciendo historia junto a sus compañeros.

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Lautaro confirmó los contactos con Barcelona

Lautaro Martínez reveló que los rumores sobre un posible interés del Barcelona tenían sustento. El delantero argentino reconoció que dirigentes del conjunto catalán se comunicaron con su entorno durante el último mercado de pases.

El atacante era una de las alternativas que manejaba Barcelona ante las dificultades que surgieron en la búsqueda de Julián Álvarez. Sin embargo, Lautaro decidió no avanzar y continuar ligado al Inter.

El capitán del conjunto italiano explicó que recibir propuestas de grandes clubes representa una satisfacción, pero dejó en claro que su deseo era permanecer en Milán.

El delantero atraviesa una etapa importante de su carrera y se convirtió en una de las principales figuras del equipo. Por eso, priorizó la continuidad y el vínculo que construyó con el club y sus hinchas.

Lautaro tiene contrato con Inter hasta 2029 y su intención es cumplirlo mientras mantenga el respaldo de la institución.

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Lautaro Martínez quiere seguir haciendo historia en Italia.

El argentino quiere seguir haciendo historia en Italia

El Toro también repasó su recorrido en el conjunto italiano y destacó todo lo que consiguió desde su llegada. El atacante aseguró que nunca imaginó alcanzar tantos objetivos con la camiseta del Inter.

Durante la última temporada marcó 22 goles en todas las competencias y volvió a ser una pieza fundamental para el equipo. Además, consiguió el título de la Serie A y continúa siendo uno de los grandes referentes del plantel.

Para Lautaro, la decisión de permanecer en Inter está relacionada con su presente y con las ganas de seguir compitiendo al máximo nivel.

El argentino también dejó una reflexión sobre su futuro. Sabe que en el fútbol las situaciones pueden cambiar rápidamente, pero mientras tenga contrato y se sienta valorado, su intención es continuar en el club.

Con 29 años, el delantero todavía tiene varios desafíos por delante. Después de rechazar la posibilidad de cambiar de camiseta, su objetivo será seguir siendo protagonista con Inter y aumentar una historia que ya lo convirtió en uno de los grandes referentes recientes de la institución.

Barcelona preguntó por él, pero Lautaro eligió quedarse. El argentino tiene claro dónde quiere estar y buscará demostrarlo nuevamente dentro de la cancha.

Lautaro Martínez Barcelona Inter
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