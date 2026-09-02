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Barrio Acería: reubicaron a 74 familias y demolerán los monoblocks deteriorados para construir nuevas casas

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó que el complejo habitacional será derribado una vez que quede completamente desocupado. Las familias que residían allí ya fueron reubicadas y algunas optaron por adquirir viviendas en otros barrios. En el mismo predio se proyecta un nuevo plan habitacional junto con una intervención de integración sociourbana.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de septiembre 2026 · 19:18hs
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Demolición de monoblocks. Los edificios deteriorados serán derribados el próximo martes.

UNO Santa Fe

Demolición de monoblocks. Los edificios deteriorados serán derribados el próximo martes.

El Gobierno de Santa Fe avanza con un proceso de reconversión urbana en barrio Acería que contempla la demolición de un complejo de monoblocks que presentaba un avanzado deterioro y situaciones de usurpación.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó que las 74 familias que residían en el complejo ya fueron reubicadas, como paso previo a la demolición de los edificios.

“Es un complejo que estaba muy venido a menos, usurpado y con familias viviendo en condiciones con muchos problemas. Ya se reubicó a las 74 familias en otros lugares y, una vez vacío el edificio, el próximo martes procederemos a su demolición”, precisó el funcionario.

El cronograma establece primero la entrega de las nuevas soluciones habitacionales y el retiro de las familias del complejo y, posteriormente, el derribo de los monoblocks.

Demolerán los monoblocks

Enrico fue crítico con el estado en el que se encontraba el complejo y sostuvo que la intervención busca terminar con una situación habitacional que se había deteriorado durante años. “Es un complejo muy feo, la verdad, venido abajo, usurpado, con gente que está viviendo con muchos problemas”, afirmó.

Según explicó, el operativo de reubicación permitió desocupar progresivamente el inmueble y dejarlo en condiciones para avanzar con la demolición.

La previsión es que el trabajo se concrete el próximo martes, una vez finalizado el proceso de traslado de las familias.

Se calcula que en cada edificio viven alrededor de 18 familias. El plan prevé la relocalización de los residentes en nuevas viviendas aledañas.

Se calcula que en cada edificio viven alrededor de 18 familias. El plan prevé la relocalización de los residentes en nuevas viviendas aledañas.

La intervención busca no solo eliminar una estructura deteriorada, sino también modificar las condiciones urbanas de un sector que durante años estuvo marcado por problemas edilicios, conflictos de ocupación y dificultades habitacionales.

LEER MÁS: Acería camina hacia el cambio y la transformación del Fonavi

Nuevas viviendas para los vecinos

La reubicación no implica necesariamente que todas las familias sean trasladadas al mismo sector. Según explicó el ministro, algunos vecinos optaron por utilizar la compensación recibida para comprar viviendas en otros barrios, mientras que otros se incorporarán posteriormente a nuevas unidades habitacionales.

“El próximo paso es la demolición, el martes que viene, y la entrega de vivienda antes de la demolición”, señaló Enrico.

De esta manera, parte de las familias podrá acceder a soluciones habitacionales definitivas en distintos puntos de la ciudad, mientras que otras tendrán la posibilidad de permanecer vinculadas al nuevo desarrollo previsto en Acería.

Qué harán en el predio después de la demolición

El terreno que quedará liberado tras la demolición será incorporado a un proyecto de reordenamiento urbano e integración sociourbana.

Enrico explicó que la intervención se desarrolla de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Igualdad e Integración Social y contempla la construcción de un Alero destinado a fortalecer las políticas de integración.

A su vez, junto a ese espacio se proyecta la construcción de nuevas viviendas, lo que permitirá transformar completamente el sector.

“Alí se está construyendo un Alero en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Igualdad e Integración Social para la integración sociourbana, y al lado se ejecutará un nuevo plan de viviendas”, detalló el ministro.

El objetivo es reemplazar los antiguos monoblocks por una urbanización con nuevas unidades habitacionales y equipamiento destinado a mejorar las condiciones del entorno.

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