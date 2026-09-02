Matías Galarza Fonda deja River y será nuevo compañero de Lionel Messi en el Inter Miami

El futbolista deja River y continuará su carrera en Estados Unidos. Llegará al Inter Miami a préstamo por una temporada con opción de compra.

Matías Galarza Fonda dejará River y continuará su carrera en el fútbol estadounidense. El mediocampista paraguayo acordó su llegada al Inter Miami, donde compartirá plantel con Lionel Messi. La operación será a préstamo por un año e incluye una opción de compra por el 50% de sus derechos económicos, valuada en tres millones de dólares.

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Galarza Fonda encontró una salida en Estados Unidos

Matías Galarza Fonda dejará River y se incorporará al Inter Miami por una temporada. El paraguayo tendrá así una nueva oportunidad para relanzar su carrera después de un paso irregular por Núñez.

El acuerdo contempla una opción de compra por el 50% de su ficha. La misma será obligatoria si el mediocampista disputa el 66% de los partidos del conjunto estadounidense durante su préstamo.

Galarza Fonda había quedado relegado en River y venía entrenándose de manera diferenciada mientras buscaba una salida. Durante los últimos meses recibió distintos sondeos, aunque finalmente fue el Inter Miami quien avanzó para concretar su llegada.

Será su segunda experiencia a préstamo en Estados Unidos, ya que anteriormente había pasado por Atlanta United.

Un ciclo sin continuidad en River

El mediocampista llegó al Millonario después de destacarse en Talleres de Córdoba, donde tuvo un buen rendimiento entre 2023 y 2025. Antes había jugado en Vasco da Gama y Coritiba, además de formarse en Olimpia de Paraguay.

Sin embargo, en River nunca pudo consolidarse. Disputó 14 partidos y fue utilizado en distintas posiciones del mediocampo, pero no consiguió convertirse en una pieza habitual.

Con el tiempo, su relación con la dirigencia se deterioró y terminó apartado de los trabajos principales. Incluso sus convocatorias a la Selección de Paraguay no lograron modificar su situación.

Ahora, Galarza Fonda buscará recuperar protagonismo en Miami y tendrá la posibilidad de compartir equipo con Messi. Para River, la cesión permite resolver la situación de un jugador que ya no estaba entre las principales opciones y conservar una posibilidad de venta futura.

Así, el paraguayo cierra su etapa en Núñez y comienza un nuevo capítulo en Estados Unidos, donde intentará volver a encontrar la continuidad que perdió en River.