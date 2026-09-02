Santa Fe impulsa la transición ecológica en taxis y remises con créditos provinciales de $4.000 millones

La Municipalidad coordinó un encuentro entre la Provincia, representantes del sector de subsistemas de transporte y concesionarias. El programa contempla montos de hasta $200 millones por titular con tasa subsidiada y exención de patentes durante cinco años.

La Municipalidad de Santa Fe continúa trabajando junto a los distintos actores para mejorar la prestación del servicio de transporte público en la ciudad. En ese marco, el secretario del Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo se reunió con representantes de los taxistas para dialogar sobre la línea de créditos para renovación de unidades.

La iniciativa provincial contempla una inversión total de $14.000 millones para la renovación y modernización de vehículos destinados al transporte de pasajeros . Del total, $4.000 millones están destinados a titulares de taxis y remises, quienes podrán acceder a créditos de hasta $200 millones por beneficiario, con condiciones de financiamiento bonificadas.

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Durante la reunión, el municipio ofició como nexo entre la Provincia y los representantes del sector y acercó distintas alternativas disponibles en el mercado. Para ello, fueron invitadas empresas proveedoras de vehículos, con propuestas que incluyen unidades híbridas y eléctricas.

“Teníamos ya programada una reunión con la Sociedad de Radiotaxis y con remises para darle seguimiento a lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, que es todo lo que respecta a la movilidad urbana. En este punto específicamente vinculamos un crédito que ha otorgado la Provincia con una tasa subsidiada muy interesante para intentar ir modernizando nuestra flota de vehículos que brindan este servicio”, explicó Mastropaolo.

En ese sentido, el funcionario destacó que la posibilidad de incorporar vehículos híbridos y eléctricos representa una alternativa concreta para avanzar hacia un sistema más eficiente y sustentable. “Casi todos tienen una particularidad: no pagan patentes por cinco años, por lo cual eso también es un beneficio interesante, más el menor consumo en el uso diario”, señaló.

Asimismo, Mastropaolo remarcó el rol del municipio como articulador para que los trabajadores del sector puedan conocer las herramientas disponibles y evaluar las distintas opciones. “Este tipo de crédito depende de la Provincia, pero nosotros somos el nexo entre las partes. Estamos con una potencialidad muy interesante de ir mejorando el sistema de transporte”, afirmó.

“Estamos en búsqueda de un mejor sistema, con autos nuevos, eficientes, ecológicos y sustentables"

“Estamos en búsqueda de tener un mejor sistema, con autos más nuevos, más eficientes, más ecológicos, más sustentables y de menor consumo. Todo esto para la ciudad de Santa Fe”, agregó el secretario, quien también agradeció al Gobierno provincial por la herramienta de financiamiento y a los representantes del sector por su participación en el encuentro.

Por su parte, Diego Falcone, representante de la Sociedad de Taximetristas, valoró el espacio de diálogo con el municipio y la posibilidad de conocer nuevas alternativas para la renovación de las unidades. “Estamos contentos por el diálogo que tenemos con el municipio, que se viene manteniendo, y a la vez por estar agiornándonos a la nueva tecnología que se viene y de a poco ir mutando la flota”, sostuvo.

Falcone también destacó que el sector se encuentra abierto a incorporar progresivamente nuevas tecnologías, entre ellas vehículos eléctricos e híbridos. “Nada más nos pone más contentos a nosotros como sector que tener unidades acordes, modernas y cada vez más seguras, que son estos tipos de autos que hoy estamos presentando”, expresó.