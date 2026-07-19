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La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

La “Albiceleste” se enfrentará este domingo a partir de las 16 con España en el MetLife Stadium de New Jersey.

19 de julio 2026 · 09:11hs
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La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

La Selección argentina y su capitán, Lionel Messi, tendrán una cita con la historia este domingo, cuando se enfrenten a partir de las 16 con España en la gran final del Mundial 2026.

La camada más ganadora de la Selección argentina tendrá un durísimo encuentro, en el que podría alcanzar varias marcas históricas, aunque no se le hará nada fácil ante una España que solo recibió un gol en lo que va del torneo.

En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la "Albiceleste" se convertirá en la tercera selección en conseguir un bicampeonato en la Copa del Mundo y la primera desde Brasil, que lo hizo en las ediciones de 1958 y 1962. El otro combinado fue Italia, en 1934 y 1938.

Como si esto fuera poco, la "Scaloneta" podría conseguir su quinto título consecutivo, ya que viene de ganar la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 y una nueva Copa América en 2024. Vaya manera de cortar aquella sequía que los tenía a maltraer desde 1993.

Pero el conteo de marcas históricas no termina aquí, debido a que Lionel Scaloni, el cerebro de esta selección que enamoró a todos los argentinos y que transmite una pasión pocas veces vista, buscará convertirse en el segundo director técnico en la historia en ganar dos Mundiales. El otro fue el italiano Vittorio Pozzo, con aquella Italia de 1934 y 1938.

El fenómeno Messi y ¿el último baile con la Selección Argentina?

Hay una figura central en la Selección argentina sin la cual no sería posible este presente. Se trata de Lionel Messi, quien pasó por momentos durísimos con la camiseta celeste y blanca y demostró una resiliencia pocas veces vista para llegar a disfrutar como lo está haciendo actualmente.

La "Pulga", que a sus 39 años sorprendió al mundo entero con una participación impresionante en esta edición del torneo de selecciones más importante del mundo, anotó ocho goles, entregó cuatro asistencias y pelea mano a mano con el francés Kylian Mbappé por el premio de máximo goleador.

Messi demostró que el tiempo corre para todos, menos para él. No solo hizo goles en sus primeras cinco presentaciones, sino que también tuvo un rol clave ante Suiza, con el centro a Alexis Mac Allister para que abriera el marcador, y con las asistencias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para dar vuelta la historia contra Inglaterra.

Argentina Selección Messi
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