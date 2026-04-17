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La Selección Sub 17 derrotó a Ecuador y jugará la final del Sudamericano

La Selección Argentina Sub 17 se impuso 3-1 a Ecuador y jugará la final del Sudamericano ante Colombia

17 de abril 2026 · 11:24hs
La Selección Sub 17 derrotó a Ecuador y jugará la final del Sudamericano

La Selección Sub 17 mostró jerarquía, golpeó en los momentos justos y ahora jugar la final del Campeonato Sudamericano. Los dirigidos por Diego Placente vencieron 3-1 a Ecuador en el Defensores del Chaco y se metieron en la definición del certamen donde se verán las caras con Colombia.

En un partido complejo, la Albiceleste se impuso a la Tri con goles de Facundo Salinas, Juan Policella y Emiliano Barrionuevo, y ahora irá en busca de quedarse con el trofeo luego de un comienzo complejo para los chicos (fueron goleados por la Selección de Brasil y empataron ante Bolivia), pero en el que lograron reponerse, sacaron su billete para el Mundial y también ahora definirán el título.

Del otro lado espera Colombia, quien horas antes del choque de Argentina dio el gran golpe al aplastar por 3-0 a Brasil, la gran favorita a quedarse con el torneo. Los Cafeteros fueron contundentes durante los 90 minutos del partido y con goles de Mosquera y un doblete de Escorcia buscarán dejar a la Albiceleste sin un nuevo título.

Argentina-Colombia, final del Sudamericano Sub 17

La gran final del Sudamericano Sub 17 entre la Selección argentina y Colombia se disputará este domingo 19 de abril, a las 17, en el Estadio Defensores del Chacho, Paraguay, y se podrá ver a través de DSports y DGO.

Selección Ecuador Campeonato Sudamericano
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