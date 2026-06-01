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Atento Argentina: Austria venció a Túnez en un amistoso jugando gran parte con 10

Austria, el segundo rival que tendrá la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, venció 1-0 a Túnez en un amistoso de preparación en Viena

1 de junio 2026 · 20:00hs
Atento Argentina: Austria venció a Túnez en un amistoso jugando gran parte con 10

Austria, el segundo rival que tendrá la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, venció 1-0 a Túnez en un amistoso de preparación que se disputó en Viena. Pese a quedarse con un jugador menos, logró imponerse en un partido que siguió de cerca el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

El conjunto austríaco abrió el marcador gracias a Marcel Sabitzer, una de sus principales figuras. Sin embargo, poco después sufrió la expulsión de Konrad Laimer, quien vio la tarjeta roja por una mano que evitó una situación manifiesta de gol para el seleccionado africano.

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La Selección Argentina se enfrentará a Austria el próximo 22 de junio en la segunda fecha del Grupo J del Mundial. El equipo de Scaloni también compartirá zona con Argelia y Jordania en la búsqueda de la clasificación a los octavos de final.

Por su parte, Túnez también será protagonista de la Copa del Mundo, aunque en el Grupo F. Allí deberá medirse con Suecia, Japón y Países Bajos en una zona que promete ser una de las más exigentes del certamen.

Austria Mundial Túnez
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