La Selección Argentina Sub 17 juega este jueves ante Túnez por la fecha 2 del Mundial Sub 17 de Qatar 2025.
La Sub 17 quiere dar otro firme paso ante Túnez en el Mundial de Qatar
La Sub 17 de la Argentina, que viene de ganar en su debut ante Bélgica, enfrentará a Túnez por la fecha 2 del Mundial de Qatar.
Por Ovación
El encuentro se disputa desde las 10.30 horas de la Argentina en el ASPIRE Academy Pitch 5, y se podrá seguir en vivo por TV Pública, DSports y DGO.
El conjunto de Diego Placente viene de un buen debut, con una victoria 3-2 ante Bélgica. Túnez también se presentó con triunfo.
Probables formaciones de Argentina vs Túnez
Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente.
Túnez: Slim Bouaskar; Ayoub Gira, Abdessalem Akid, Ali Jaber, Louay Ghodhbane; Zinedine Hasni, Elyes Dhaoui; Yessine Ben Mahmoud, Wassim Slama, Fedi Tayechi; Aman Touati. DT: Mohamed Amine Naffati.