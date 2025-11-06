La Sub 17 quiere dar otro firme paso ante Túnez en el Mundial de Qatar La Sub 17 de la Argentina, que viene de ganar en su debut ante Bélgica, enfrentará a Túnez por la fecha 2 del Mundial de Qatar. Por Ovación 6 de noviembre 2025 · 06:52hs

La Selección Argentina Sub 17 juega este jueves ante Túnez por la fecha 2 del Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

El encuentro se disputa desde las 10.30 horas de la Argentina en el ASPIRE Academy Pitch 5, y se podrá seguir en vivo por TV Pública, DSports y DGO.

El conjunto de Diego Placente viene de un buen debut, con una victoria 3-2 ante Bélgica. Túnez también se presentó con triunfo. Probables formaciones de Argentina vs Túnez Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente. Túnez: Slim Bouaskar; Ayoub Gira, Abdessalem Akid, Ali Jaber, Louay Ghodhbane; Zinedine Hasni, Elyes Dhaoui; Yessine Ben Mahmoud, Wassim Slama, Fedi Tayechi; Aman Touati. DT: Mohamed Amine Naffati.