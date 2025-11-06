Con dos triunfos visitantes se completó la segunda fecha del cuadrangular repechaje del Torneo Oficial Prefederal, donde dos elencos se mantendrán en la elite.
Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje
Colón de San Justo le ganó a CUST A por 77-75 como visitante, para quedar como único líder del Cuadrangular Repechaje. También ganó Regatas (SF).
Por Ovación
6 de noviembre 2025 · 08:33hs
Sobre el final, Colón (SJ) doblegó a CUST A y quedó como único puntero del mini certamen.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - REPECHAJE FECHA 2
Miércoles 5 de noviembre
CUST A 75 (Bruno Grandoli 21) - Colón (SJ) 77 (Hugo Raggi 17)
El Quillá 63 (Valentino Vaschetto 17) - Regatas (SF) 76 (Augusto Parola 21)
TABLA DE POSICIONES
Colón (SJ) 4 (2-0); CUST A y Regatas (SF) 3 (1-1); El Quillá 2 (0-2)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - REPECHAJE -.FECHA 3
Miércoles 12 de noviembre
21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)
21.30 El Quillá vs. CUST A
Fuente: ASB