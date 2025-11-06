Uno Santa Fe | Ovación | Alma Juniors

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Alma Juniors le ganó a Unión B por 67-64 y enfrentará a Almagro en semifinales. Gimnasia espera por el vencedor de Unión A y Sanjustino.

6 de noviembre 2025 · 08:21hs
Noche redonda para Alma Juniors (2) en un repleto Enzo Scocco, al superar a Unión B (1) por 67 a 64, después de estar 13 puntos abajo en el inicio del último cuarto.

Con este resultado, el equipo de Sebastián Puñet se unió a Almagro A y Gimnasia en semifinales y con boleto directo a la Liga Federal 2026. Además, enfrentará a su Clásico rival en una llave semifinal del certamen doméstico.

ALMA 67: Francisco Garzia 15, Facundo Rittiner 13, Nicolás Correnti 9, Facundo Breques 13, Juan Bello 10 (FI) Mariano Maine 6, Ignacio Morelli 0, Santiago Blainq 1. DT: Sebastián Puñet.

UNIÓN B 64: Pablo Spies 10, Fabricio Gómez 0, Segundo Astulfi 5, Agustín Ferrari 7, Bautista Bianchi 6 (FI) Francisco Alonso 4, Pedro Spajic 14, Ulises González 6, Mateo Fabbroni 0, Lucas Peralta 10, Tomás Peralta 2. DT: Federico Spreafico.

Parciales: 18-17, 34-34 y 47-56.

Árbitros: Silvio Guzmán y Luciano Menéndez.

Cancha: Enzo Scocco.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 3

Miércoles 5 de noviembre

Alma Juniors (1) 67 - Unión B (1) 64

Jueves 6 de noviembre

22.00 Sanjustino (1) vs. Unión A (1)

Fuente: ASB

