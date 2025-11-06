Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Alma Juniors le ganó a Unión B por 67-64 y enfrentará a Almagro en semifinales. Gimnasia espera por el vencedor de Unión A y Sanjustino.

Noche redonda para Alma Juniors (2) en un repleto Enzo Scocco, al superar a Unión B (1) por 67 a 64, después de estar 13 puntos abajo en el inicio del último cuarto.

Con este resultado, el equipo de Sebastián Puñet se unió a Almagro A y Gimnasia en semifinales y con boleto directo a la Liga Federal 2026. Además, enfrentará a su Clásico rival en una llave semifinal del certamen doméstico.