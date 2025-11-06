La tajante respuesta de Holan sobre el rumor de la llegada de Neymar a Rosario Central

En los últimos días trascendió la posibilidad del fichaje del astro brasileño para disputar la Copa Libertadores y el entrenador se expidió al respecto.

El director técnico de Rosario Central, Ariel Holan, descartó la posibilidad de la llegada del astro brasileño Neymar Junior para disputar la Copa Libertadores 2025 debido a que “ el club jamás podría estar en la órbita presupuestaria ” del futbolista.

En la conferencia previa al duelo ante San Lorenzo por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, el entrenador del ‘Canalla’ fue consultado por los rumores sobre el fichaje del ex Barcelona y Paris Saint-Germain, con flojo presente en el Santos de Brasil.

"Por un lado me generó risa, pero por otro lado me molesta. Ha sido una constante tratar de bajarle el precio a la campaña de Central, no sé por qué, diciendo barbaridades que se instalan. Es una costumbre hacerle creer mentiras a la gente", comenzó el DT.

Ya añadió: "El club jamás podría estar en la órbita presupuestaria de un futbolista como Neymar. Estas cuestiones no deben desenfocarnos de todo lo que hicimos. Ahora empieza una nueva etapa, viene un torneo totalmente diferente".

El enojo de Holan por la “baja de precio” a Rosario Central

Por otro lado, Holan habló de la poca valoración que se le da a sus dirigidos, quienes ocupan la primera posición de la tabla anual con 65 puntos con solo una derrota hasta el momento en 30 partidos jugados.

"La verdad es que la campaña es irrefutable y se sostuvo a lo largo de todo el año. Me molesta cuando se le baja el precio al equipo, porque ha hecho un esfuerzo incontable con las virtudes que el equipo ha desarrollado en su trabajo para llegar hasta acá", declaró con un claro tono de molestia.

Hago hincapié en el torneo largo porque demuestra la regularidad que tuvo el equipo, la cual la tiene en el torneo más importante del año, que define los descensos y el ingreso a las copas. Valoro enormemente todo lo que hizo el plantel. Han tenido un nivel extraordinario a lo largo de todo este campeonato que arrancó allá por fin de enero", concluyó.