Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 21 del campeonato mundial de Fórmula 1.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 08:40hs
Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil.

La vigésimo primera fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Interlagos de San Pablo.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, que por la cercanía con la Argentina podría recibir mucha hinchada.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Brasil de la F1

Viernes 7 de noviembre

  • Práctica libre: 11.30.
  • Clasificación Sprint: 15.30.

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)
  • Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: 14.00.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025

  • 16 de marzo: GP de Australia (Melbourne)
  • 23 de marzo: GP de China (Shanghai)
  • 6 de abril: GP de Japón (Suzuka)
  • 13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir)
  • 20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)
  • 4 de mayo: GP de Miami
  • 18 de mayo: GP de Ímola (Italia)
  • 25 de mayo: GP de Mónaco
  • 1 de junio: GP de España (Barcelona)
  • 15 de junio: GP de Canadá (Montreal)
  • 29 de junio: GP de Austria (Spielberg)
  • 6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)
  • 27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)
  • 3 de agosto: GP de Hungría (Budapest)
  • 31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)
  • 7 de septiembre: GP de Italia (Monza)
  • 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
  • 5 de octubre: GP de Singapur
  • 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
  • 26 de octubre: GP de México
  • 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
  • 22 de noviembre: GP de Las Vegas
  • 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
  • 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)
Franco Colapinto Alpine Brasil
Noticias relacionadas
asi es una vuelta en el gp de brasil, que sera clave en la lucha por el titulo de formula 1

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

se viene el gp de brasil y la f1 lo palpito con franco colapinto de protagonista

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

por que alpine todavia no confirmo a franco colapinto para el 2026

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

el posteo de colapinto tras otra decepcionante actuacion en mexico

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Lo último

Temporelli, tesorero de Colón: Queremos dejar un club previsible y ordenado

Temporelli, tesorero de Colón: "Queremos dejar un club previsible y ordenado"

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Último Momento
Temporelli, tesorero de Colón: Queremos dejar un club previsible y ordenado

Temporelli, tesorero de Colón: "Queremos dejar un club previsible y ordenado"

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Ovación
¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos