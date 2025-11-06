Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Por la fecha 11 del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina, Colón (SJ) empató con Nobleza, y Sanjustino derrotó en Recreo Sur a La Perla del Oeste

Tal como estaba previsto, se puso en marcha la última fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En la ciudad de Recreo, el último campeón Sanjustino venció a La Perla y el líder de la Zona 1, Colón de San Justo, consiguió el empate ante Nobleza en la última pelota del partido. El próximo sábado se completará con los restantes cotejos en los diferentes escenarios de la región.

En el estadio Lolo Bossio de Recreo, Colón de San Justo empató 2 a 2 frente a Deportivo Nobleza de Recreo bajo el arbitraje de Joaquín Urbani. Los goles para la Vizcachera fueron convertidos por Cristian Ortíz y Milton Silva, mientras que para el Conquistador lo hicieron Lisandro Aguilera y Ezequiel Giménez. Es importante señalar que los dirigidos por Miguel Restelli cerró la fase de grupos invicto, y como líder de la zona 1.

Por la Zona 2, en el estadio Jardín de Recreo Sur, Sanjustino cosechó un importante triunfo La Perla del Oeste bajo el referato de Ignacio Castellano. Los goles para el Matador fueron concretados por Alexis Camargo en dos oportunidades. El elenco de Marcelo Mendoza igualó en la primera posición a Sportivo Guadalupe.

Las posiciones en la Zona 1

- Zona 1: Colón de San Justo 29, Unión 19, Ciclón Racing 18, Gimnasia y Esgrima e Independiente 16, Universidad 14, Ateneo Inmaculada y Pucará 13, Academia Cabrera 11, Deportivo Nobleza 8, Juventud Unida de Candioti 3.

En la Zona 2 de la siguiente manera: Sportivo Guadalupe y Sanjustino 22, La Perla del Oeste 18, El Quillá 16, La Salle Jobson 15, Colón 14, Cosmos 13, Nacional 12, Newell´s 10, Ciclón Norte 9 y Vecinal Gálvez 6.

image

El próximo sábado 8 de noviembre, por la Zona 1, jugarán Ciclón Racing con Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima con Universidad, Independiente con Unión, Juventud Unida con Pucará. Por su parte, por la Zona 2, lo harán Cosmos con Náutico El Quillá, Vecinal Gálvez con Colón, Ciclón Norte con Sportivo Guadalupe, Academia Cabrera con Nacional, Newell´s con La Salle Jobson.

En el torneo de ascenso Griselda Weimer

Por otra parte, se completó la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera B Griselda Weimer. En el estadio Japo Acevedo, ubicado a la vera de la ruta nacional 168, Los Juveniles logró imponerse frente a El Pozo 3 a 1 bajo el referato de Alejandro Aguilera. Los goles para el elenco de Santa Rosa de Calchines llegaron a través de Ángel Busto y de Luciano Rivero, quien facturó por partida doble. Para el cuadro de Matías Roteta convirtió el 10, Walter Rosales.

El equipo costero quedó puntero de la Zona Repechaje a un punto de Atenas y Los Canarios. Las mismas quedaron de esta forma: Los Juveniles 17, Los Canarios y Atenas de Santo Tomé 16, Los Piratitas 15, El Pozo 14; Deportivo Agua y Don Salvador 11, Atlético Arroyo Leyes 9, Loyola 4 y Defensores de Peñaloza 1.

En la última fecha, el Tricolor visitará a Los Piratitas en Santo Tomé en busca de la clasificación al octogonal final. Por su parte, El Pozo visitará a Deportivo Agua. Además se medirán Loyola con Defensores de Peñaloza, Atlético Arroyo Leyes con Los Canarios, y Don Salvador con Atenas de Santo Tomé.