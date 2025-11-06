Uno Santa Fe | Información General | Javier Milei

Javier Milei llegó a Estados Unidos para participar del America Business Forum

El Presidente arribó en la madrugada del jueves tras un viaje que tuvo una sorpresiva escala en la ciudad de Lima

6 de noviembre 2025 · 08:14hs
El presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos para participar hoy del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebrará en la ciudad de Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump; el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

El mandatario llegó a las 02.45 (hora de Argentina) donde lo esperaba el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, tras un viaje que tuvo una sorpresiva escala en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

El avión presidencial, ARG01, que había partido a las 15.30 desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, aterrizó en la capital peruana a las 17.41 (hora local, las 19.41 de Argentina) en una escala que, en principio, no se informó que estuviera prevista.

Luego de casi dos horas en la capital peruana, el avión presidencial despegó nuevamente hacia Miami a las 19.35 hora local, las 21.35 en nuestro país.

Javier Milei será orador en el American Business Forum este jueves

Milei será orador en el American Business Forum que se lleva a cabo este jueves y mañana en el Kaseya Center, que tendrá como asistentes destacados a figuras como Trump, Messi, María Corina Machado (dirigente venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), el actor Will Smith y Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1), entre otros.

Aunque se intentó coordinar, la reunión y la foto con Donald Trump no serán posibles en esta ocasión porque no coinciden los horarios de la presentación de uno y otro.

Posteriormente, Milei viajará a Nueva York con dos objetivos principales. El primero es una visita religiosa, acudiendo a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, para agradecer por el triunfo de La Libertad Avanza. Schneerson es uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX, considerado milagroso.

Luego, asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde sí, posiblemente, se cruce con Trump de manera informal.

La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos y pone fin a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).

