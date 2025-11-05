¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció 5-3 Argentinos en los penales, tras igualar 2-2 en los 90', y se consagró campeón de la Copa Argentina. Jugará la Libertadores

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer este miércoles por la noche 5-3 en penales a Argentinos , luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. El arquero Gonzalo Marinelli fue clave al atajar el remate de Tomás Molina y se convirtió en el héroe.

La Lepra obtuvo primer título grande de su historia y de todo el fútbol mendocino. Además clasificó por primera vez a la Copa Libertadores 2026.

Independiente Rivadavia arrancó con intensidad el partido, propio ritmo de una final. Desde el inicio del juego, Sebastián Villa buscó se el conductor del ataque Azul y tuvo su primera llegada a los 2 minutos de juego con una acometida personal que dejó en el camino a varios futbolistas del Bicho y terminó en un remate que se fue desviado.

A los 9 minutos, desde un lateral, Álex Arce puso la ventaja para la Lepra con un cabezazo formidable que nació de un centro de Alejo Osella y terminó venciendo la valla de Chiquito Romero.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR Y GOL DE LA LEPRA MENDOCINA!



A los 9´, Álex Arce marcó el 1-0 de #IndependienteRivadavia ante #Argentinos, en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports

Argentinos Juniors avanzó en el campo de juego ante la desventaja y, a los 20 minutos, tuvo una chance clarísima con un centro de Hernán López Muñoz que terminó en un disparo de Tomás Molina que Ezequiel Centurión tapó con lo justo en el mano a mano.

El Bicho buscó lastimar con la habilidad del ex-Godoy Cruz y así consiguió dejar a Independiente Rivadavia con un hombre menos sobre el final de la primera parte. En una jugada personal, López Muñoz ensayó una gambeta y Maximiliano Amarfil -previamente amonestado- le cometió falta en la proximidad del área y se fue expulsado a los 40 minutos del primer tiempo.

El segundo tiempo de Independiente Rivadavia y Argentinos

En el inicio del complemento, Ezequiel Centurión volvió a ser clave para mantener el arco en cero de Independiente Rivadavia. El guardameta Azul se quedó con la pelota tras un remate cerca del área chica que tenía destino de gol.

Cuando el partido empezaba a tener a la Lepra en tono más defensivo, aguantando el resultado, una contra letal encontró a Sebastián Villa solo y con campo a recorrer para conectar con Matías Fernández que definió de manera magistral para poner el 2 a 0.

¡ASÍ CONVIRTIÓ EL SEGUNDO INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



Fernández convirtió a los 62' el 2-0 ante el Bicho. Inmediatamente, Argentinos respondió con el descuento de Lescano. #CopaArgentinaEnTyCSports

Pero si al partido le faltaba emoción, la primera jugada posterior al gol de Independiente Rivadavia terminó en gol de Argentinos Juniors. Un centro por derecha de Giaccone encontró solo a Alan Lescano para que éste la picara por encima de la humanidad de Ezequiel Centurión.

¡DESCONTÓ ARGENTINOS!



A los 64´, Alan Lescano marcó el 2-1 ante #IndependienteRivadavia, por la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports

El encuentro tomó un matiz más caliente y, a los 32 minutos, se fue expulsado el DT de la Lepra, Alfredo Berti, tras un cruce con Hernán López Muñoz en un lateral.También recibió la roja Santiago Flores, su ayudante. Un tendencioso arbitraje que no dejó ningún saldo para la parcialidad de La Paternal.

¡SE PICÓ EN LA FINAL!: BERTI SE CRUZÓ CON LÓPEZ MUÑOZ Y EL DT SE FUE EXPULSADO #CopaArgentinaEnTyCSports

En pleno clima caldeado, Ezequiel Centurión volvió a hacerse gigante en el arco de la Lepra y contuvo un venenoso cabezazo de Tobías Ramírez. El 1 de Independiente Rivadavia salió a disputar una pelota después y debió ser reemplazado por Gonzalo Marinelli por una lesión en su mano.

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA SE QUEDÓ CON 9!: EXPULSADO OSELLA



A los 90'+2, el jugador de la Lepra Mendocina vio la segunda amarilla por esta patada. #CopaArgentinaEnTyCSports

Con 13 minutos de adición en la segunda parte, también se fue expulsado Alejo Osella por doble tarjeta amarilla. La Lepra lo aguantó como pudo hasta que llegó el empate de Argentinos Juniors tras un remate de Godoy en tiempo de descuento. Sin tiempo para más, el encuentro se fue a los penales.

¡AGÓNICO EMPATE DEL BICHO!



A los 90'+7, Godoy puso el 2-2 ante #IndependienteRivadavia en un PARTIDAZO por la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports.

Los penales de Independiente Rivadavia y Argentinos

Luciano Gómez marcó el primero, Alan Lescano igualó para el Bicho, Iván Villalba volvió a poner en ventaja a la Lepra, y lo empató Hernán López Muñoz. Nicolás Retamar marcó el tercero para Independiente y Giaccone falló su disparo en el tercero para el Bicho. Studer marcó el cuarto y Marinelli atajó a Tomás Molina el siguiente, y finalmente Villa marcó el gol de la historia.

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ES EL CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA 2025!



Villa convirtió el penal consagratorio para todo el delirio de la Lepra Mendocina. #CopaAregntinaEnTyCSports

Formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Argentinos: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Gol en el primer tiempo: 9m Alex Arce (I).

Goles en el segundo tiempo: 17m Matías Fernández (I); 19m Alan Lescano (A); 52m Erik Godoy (A)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Lautaro Giaccone por Sebastián Prieto (A); al inicio Emiliano Viveros por Gabriel Florentín (A); 21m Kevin Retamar por Matías Fernández (I); 23m Ismael Sosa por Román Riquelme (A); 24m Iván Villalba por Alex Arce (I); 27m Rúben Bentancourt por Federico Fattori (A); 45m Gonzalo Marinelli por Ezequiel Centurión (I); 45m Diego Tonetto por Mauricio Cardillo (I); 45m Erik Godoy por Leandro Lozano (A).

Incidencias en el primer tiempo: 41m Franco Amarfil expulsado (I).

Incidencias en el segundo tiempo: 47m Alejo Osella expulsado (I).

Estadio: Juan Domingo Perón (Córdoba).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.