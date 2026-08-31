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La tristeza de Celia por el retiro de Messi de la Selección Argentina

La madre de Lionel Messi habló sobre el final de su hijo con la Albiceleste y recordó las palabras de Jorge sobre el día en que llegara su despedida.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 19:58hs
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La íntima reacción de Celia tras el retiro de Messi de la Selección Argentina.

La íntima reacción de Celia tras el retiro de Messi de la Selección Argentina.

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina también golpeó fuerte a su familia. Celia, su madre, no pudo ocultar la tristeza por el final de una etapa que marcó la vida del futbolista y de todos sus seres queridos. Además, la reciente muerte de Jorge, ocurrida el pasado 8 de marzo, hizo todavía más especial y doloroso este momento.

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“Estamos todos en la familia muy tristes”

En un intercambio con el programa Intrusos, Celia reconoció que, aunque la decisión de Messi era algo que la familia conocía y que había sido pensado durante mucho tiempo, la noticia igualmente provocó una profunda tristeza.

“Aunque ya lo sabíamos, estamos todos en la familia muy tristes”, expresó la madre del capitán argentino.

Sin embargo, por encima de la nostalgia, Celia puso en primer lugar el bienestar de su hijo y aseguró: “Lo importante es que él sea feliz”.

El recuerdo de Jorge y una frase que quedó marcada

El retiro de Messi era un tema que también había sido conversado en numerosas oportunidades dentro de la familia. Celia recordó especialmente una frase que Jorge, fallecido meses atrás, repetía cuando imaginaba el día en que su hijo dejara de jugar para Argentina.

“El papá siempre decía: ¿qué voy a hacer cuando no juegue más? Y pasó todo junto, increíble”, contó.

La pérdida de Jorge tuvo un peso especial en la decisión de Messi. En la carta con la que anunció su retiro, el futbolista reconoció que había escrito esas palabras dos días después de la final del Mundial 2026, pero que después de la muerte de su padre quedó todavía más convencido de que había llegado el momento de cerrar su ciclo con la Selección.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, había escrito Messi, dejando en claro que la despedida no fue una decisión sencilla y que estuvo atravesada por un profundo desgaste emocional.

Lionel Messi
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