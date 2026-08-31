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Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: este martes comienzan los desvíos y cortes en avenida 7 de Marzo

Por el avance de los trabajos, se modificará la circulación en uno de los principales accesos al Puente Carretero. El tránsito que llegue desde Santa Fe podrá circular por el carril norte de 7 de Marzo, mientras que la salida hacia Santa Fe se desviará por avenida Mitre. Qué pasará con el tránsito frente a la escuela y dónde estarán los agentes municipales.

31 de agosto 2026 · 20:03hs
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Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: este martes comienzan los desvíos y cortes en avenida 7 de Marzo

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: este martes comienzan los desvíos y cortes en avenida 7 de Marzo

El avance de las obras vinculadas al nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé obligará a modificar desde este martes el esquema de circulación en uno de los sectores más transitados de la ciudad santotomesina.

El principal cambio estará sobre avenida 7 de Marzo, donde comenzará una nueva etapa de trabajos que implicará el corte de uno de sus carriles y la implementación de desvíos.

Durante este lunes se lleva adelante la adaptación de la zona, con la colocación y movilización de cartelería, la configuración de los desvíos y la organización de los cortes. Según explicó Hernán Palmich, secretario de Obras Públicas de Santo Tomé, estas tareas se desarrollan durante toda la jornada para que el nuevo esquema quede plenamente operativo desde este martes.

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"Lo que nosotros estamos llevando adelante es justamente la movilización de carteles, la configuración de los desvíos, los cortes. Todo esto va a llevar todo el día de hoy para su adaptación", explicó Palmich.

El funcionario señaló que la comunicación anticipada busca advertir a los conductores sobre las dificultades que pueden presentarse durante este período de adaptación. La circulación sobre el Puente Carretero continuará siendo plena, tanto para quienes ingresen a Santo Tomé como para quienes salgan hacia Santa Fe. La principal modificación estará en avenida 7 de Marzo.

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Cómo será el nuevo esquema de tránsito

Con el comienzo de esta etapa de obra, el carril sur de avenida 7 de Marzo quedará impedido para la circulación, mientras que el tránsito que llegue desde Santa Fe podrá continuar utilizando el carril norte, en dirección hacia el oeste.

Esto significa que quienes necesiten realizar el recorrido inverso, es decir, salir de Santo Tomé hacia Santa Fe, deberán utilizar un nuevo recorrido.

"La salida hacia el este se va a materializar por la avenida Mitre", explicó Palmich en declaraciones a Telefé Santa Fe.

De esta manera, quienes circulen por 7 de Marzo y lleguen hasta calle Maciá deberán desviarse hacia el sur de la ciudad para continuar por Colón, Mitre y luego acceder al puente.

También habrá una alternativa para quienes lleguen desde el sur de Santo Tomé. En ese caso, podrán dirigirse directamente hacia avenida Mitre Este, buscando el acceso más al sur posible, para incorporarse luego al recorrido que conduce hacia el Puente Carretero.

El punto más complicado: Colón y 7 de Marzo

Uno de los sectores que concentra mayor atención es la zona de avenida 7 de Marzo y calle Colón, donde habitualmente se produce movimiento vehicular relacionado con el ingreso de alumnos a una escuela.

En ese punto se reforzará la presencia de agentes municipales para ordenar el tránsito y evitar que los nuevos desvíos generen mayores inconvenientes.

"Todos los agentes de tránsito van a estar dispuestos en el sector para ordenar, para llevar adelante esto de la manera más cómoda posible a todos los usuarios, particularmente con la escuela", explicó el secretario de Obras Públicas.

Además, ya se acordó una modificación en el ingreso al establecimiento educativo. Cuando los desvíos estén activos, el acceso a la escuela se realizará por su puerta ubicada sobre calle Mitre.

Según Palmich, esta medida permitirá descomprimir considerablemente el tránsito que habitualmente circula por calle Colón, uno de los puntos donde podría concentrarse el mayor flujo vehicular a partir del nuevo esquema.

Una nueva etapa de obra

Los cambios de circulación responden al avance de los trabajos y a la necesidad de liberar nuevos sectores para que las obras puedan continuar. La intervención sobre 7 de Marzo se suma a las tareas que ya se vienen ejecutando en el sector santotomesino.

Por ese motivo, desde el municipio remarcaron que durante este lunes se realiza la transición hacia el nuevo esquema, con agentes de tránsito, cartelería y señalización en la zona, mientras que el objetivo es que los desvíos funcionen plenamente desde el martes.

La recomendación para los conductores será prestar especial atención a la señalización y evitar, en la medida de lo posible, los sectores donde se concentrará el tránsito, particularmente durante los horarios de ingreso y salida escolar.

Mientras continúan los trabajos, el Puente Carretero mantendrá la circulación en ambos sentidos. La modificación estará principalmente en los accesos del lado de Santo Tomé, donde 7 de Marzo dejará de tener circulación plena y la salida hacia Santa Fe será canalizada por avenida Mitre.

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