Infantino despidió a Messi con elogios tras su retiro de la Selección argentina

Infantino destacó la trayectoria Messi y resaltó que se retira como campeón mundial y leyenda del fútbol.

Gianni Infantino despidió a Lionel Messi luego de que el capitán argentino anunciara su retiro de la Selección. El presidente de FIFA destacó los logros alcanzados por el rosarino durante su trayectoria internacional y valoró el impacto que tuvo en millones de aficionados. Además, resaltó que Messi cerró su etapa con la camiseta argentina como campeón del mundo.

El mensaje de Infantino para Messi

A través de sus redes sociales, Infantino dedicó varios mensajes al futbolista argentino. En una de sus publicaciones escribió: “Gracias por darles tantas alegrías a millones de aficionados del fútbol. Te retirás del fútbol internacional como campeón de la Copa Mundial de la FIFA y como uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro deporte”.

El presidente de FIFA también compartió fotografías junto a Messi y destacó su extraordinaria carrera internacional. “Felicidades por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte”, expresó.

Los récords y el legado de la Pulga

Infantino también resaltó algunos de los principales logros de Messi con la Selección argentina. “Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina”, señaló.

Además, destacó que Messi posee el récord de más partidos disputados en la historia de los Mundiales y valoró tanto su talento como su humildad. “Serán recordados para siempre”, aseguró el dirigente.

Finalmente, Infantino agradeció al capitán argentino por todos los momentos que regaló con la camiseta albiceleste y por haber conectado a aficionados de distintos lugares del mundo.

“Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo lo mejor en tu próxima etapa”, concluyó.