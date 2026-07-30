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Poletti, sobre El Niño: "No sabemos la magnitud; nos estamos preparando para el peor de los escenarios"

El intendente de Santa Fe explicó que la ciudad trabaja con un plan integral que incluye mantenimiento de canales, cuneteo, estabilización de calles de tierra, 54 puntos de bombeo, refugios y monitoreo permanente. “El fenómeno Niño está y va a venir; lo que no sabemos es en qué magnitud”, afirmó.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de julio 2026 · 18:16hs
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El Niño: El intendente de Santa Fe afirmó que la ciudad se prepara para el fenómeno con obras

El Niño: El intendente de Santa Fe afirmó que la ciudad se prepara para el fenómeno con obras, defensas y monitoreo.

Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere un escenario de mayor riesgo hídrico durante los próximos meses, la ciudad de Santa Fe activó un esquema preventivo que combina obras de infraestructura, mantenimiento del sistema de drenajes, monitoreo permanente y protocolos de asistencia para los sectores más expuestos.

El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que la ciudad se encuentra preparada para afrontar distintos escenarios y destacó la inversión realizada en infraestructura hídrica. “La generalidad es que las defensas están preparadas”, sostuvo en diálogo con Telefe Santa Fe.

“El fenómeno Niño está y va a venir. Lo que no sabemos es en qué magnitud”, explicó el mandatario, quien remarcó que el objetivo del municipio es trabajar con anticipación para reducir el impacto ante eventuales lluvias intensas o crecidas de los ríos.

“Nos estamos preparando para el peor de los escenarios, pero no para alarmar a la gente ni decir que se viene un drama. Nos estamos preparando fuertemente para poder afrontar este escenario”, afirmó.

LEER MÁS: El Niño y el riesgo hídrico: Santa Fe alista un plan de contingencia con refugios, trabajos de drenaje y alerta en zonas bajas

Obras, bombeo y mantenimiento del sistema hídrico

Poletti detalló que el municipio continúa con tareas preventivas en distintos barrios de la ciudad, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad hídrica por su cercanía con el Paraná y la Laguna Setúbal, como Vuelta del Paraguayo, Colastiné Sur, Los Alisos, sectores de El Pozo y otros puntos bajos.

“Nosotros estamos haciendo un plan para cunetear en cada barrio y seguimos con la posibilidad de tratar de transformar la mayor cantidad de cuadras posibles que aún nos quedan de tierra en estabilizado pétreo”, explicó.

Además, destacó el funcionamiento del sistema de bombeo municipal ante una eventual crecida. “Hoy Santa Fe cuenta con 54 puntos de bombeo en el caso que se necesite para poder bombear. Todo ese sistema está totalmente articulado y está en condiciones de funcionamiento”, aseguró.

En ese sentido, resaltó la inversión provincial en las defensas contra inundaciones. “Se ha hecho una inversión millonaria por parte de la Provincia en toda la cantidad de kilómetros que tiene el sistema de defensa”, indicó.

Monitoreo y tiempo de respuesta ante una crecida

El intendente explicó que una de las ventajas que tiene la ciudad frente a una posible crecida del río es la capacidad de anticipación que brindan los sistemas de medición.

“El río te da una ventaja, entre comillas, porque nos avisa 20 o 25 días antes. Ya tenemos información telemétrica de cuándo va a ser la altura del río que vamos a tener”, señaló.

El seguimiento permanente permite activar protocolos con anticipación y definir eventuales evacuaciones, asistencia y apertura de refugios.

En ese marco, Poletti confirmó que el municipio ya cuenta con más de 20 convenios firmados con instituciones para disponer de espacios de resguardo ante una emergencia.

“Ya son más de 20” los acuerdos realizados con instituciones que podrían funcionar como refugios, indicó.

La importancia del rol de los vecinos

El intendente remarcó que la prevención no depende únicamente del Estado y pidió colaboración ciudadana para evitar situaciones que puedan complicar el funcionamiento del sistema de desagües.

“Lo que tenemos que hacer es ver cómo la ciudadanía se involucra en ayudar todo el trabajo y la responsabilidad que tiene el municipio, la provincia y la Nación”, afirmó.

LEER MÁS: El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

Además, ante el alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la noche del viernes, pidió especial atención con los residuos. “No saque la basura un día de alerta”, solicitó.

“Nosotros no queremos alarmar, pero sí queremos estar preparados y necesitamos que el vecino ayude”, agregó.

Escenarios posibles y preparación

Poletti explicó que, si bien los pronósticos anticipan la presencia del fenómeno, todavía no es posible determinar cuál será su intensidad.

“Ese escenario que plantean nos puede llevar desde 900, 700 familias afectadas a que en Santa Fe ciudad nos pase por el costado y sean solamente 100”, ejemplificó.

En ese sentido, insistió en que la planificación apunta a estar preparados para cualquier eventualidad.

“Sabemos que tenemos un fenómeno que ya está instalado en el mundo y que va a llegar. No estamos diciendo que no va a llegar”, afirmó.

LEER MÁS: Riesgo hídrico por El Niño: vecinos de Alto Verde y La Boca piden información sobre protocolos de respuestas

El intendente también mencionó un aspecto que modificó los operativos de asistencia en los últimos años: la presencia de mascotas dentro de los grupos familiares que podrían necesitar evacuación.

“Hay menos niños, pero hay más perros y animales domésticos, que hoy es una realidad porque las familias los adoptan”, señaló.

Frente a este escenario, la Municipalidad continúa trabajando en la actualización de sus protocolos de emergencia, con obras, monitoreo y coordinación con distintos organismos para responder ante posibles contingencias hídricas.

“El fenómeno está instalado y va a venir. Lo que tenemos que hacer es estar preparados y trabajar todos juntos para poder afrontar el escenario que nos toque”, concluyó.

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