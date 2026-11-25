Unión batió como visitante a República del Oeste, en tanto Gimnasia doblegó a Rivadavia en el Cerati. Todo el repaso de las semis de la Liga Próximo

El Torneo Oficial Liga Próximo empieza a perfilar a sus finalistas y dos equipos santafesinos quedaron muy cerca de conseguir ese objetivo. Unión consiguió una valiosa victoria como visitante frente a República del Oeste , mientras que Gimnasia también festejó fuera de casa al imponerse ante Rivadavia Juniors, en el estadio Cerati.

Por las semifinales, el Tate volvió a demostrar su buen momento y derrotó a República del Oeste por 77-73, resultado que le permitió dejar la serie 2-0 y quedar a un triunfo de meterse en la definición del certamen. Pedro Spajic fue la principal figura rojiblanca con 24 puntos, mientras que Agustín Ríos, con 16, se destacó en el conjunto local.

Por su parte, Gimnasia A dio otro paso importante al superar a Rivadavia Juniors por 81-77. En un encuentro parejo, el Mensana logró imponerse por cuatro puntos y tomó ventaja de 1-0 en la serie. Salvador Falco tuvo una actuación sobresaliente con 28 unidades, mientras que Agustín Masino aportó 24 para el equipo de barrio Parque.

De esta manera, Unión quedó a una victoria de la final, mientras que Gimnasia buscará sostener la ventaja para acercarse a la misma instancia.

El resto de la jornada

También hubo actividad correspondiente a la definición de posiciones y la reclasificación. Por el quinto puesto, Santa Rosa venció como visitante a Alma Juniors por 62-53, con Julián Canteros como máximo anotador de su equipo con 13 puntos. En el conjunto de Esperanza, Stefano Castoldi aportó 14.

En la disputa por el séptimo lugar, Banco Provincial se impuso por 20-0 ante Sanjustino. En tanto, por la reclasificación, CUST superó a Gimnasia B por 78-73, con Tomás Leoni como goleador del ganador con 20 puntos. Juan Fedrigo convirtió 13 para el conjunto mensana. Finalmente, Colón de San Justo se quedó con el partido ante Almagro por 20-0.

TORNEO OFICIAL LIGA PRÓXIMO (U21) – SEMIFINALES J1

MARTES 24 DE NOVIEMBRE

República del Oeste 73 (Agustín Ríos 16) - Unión (SF) 77 (Pedro Spajic 24) (serie 0-2)

Rivadavia Juniors 77 (Agustín Masino 24) - Gimnasia A 81 (Salvador Falco 28) (serie 0-1)

DEFINICIÓN DE POSICIONES

Alma Juniors 53 (Stefano Castoldi 14) - Santa Rosa 62 (Julián Canteros 13) (Quinto puesto)

Banco Provincial 20 - Sanjustino 0 (Séptimo puesto)

CUST 78 (Tomás Leoni 20) - Gimnasia B 73 (Juan Fedrigo 13) (Reclasificación)

Colón (SJ) 20 - Almagro 0 (Reclasificación)