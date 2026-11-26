El entrenador sabalero ensayó dos días consecutivos con esa dupla de ataque y la pregunta es si lo ratificará o si se inclinará por otra opción

El martes en el primer ensayo futbolístico, el DT de Colón Iván Delfino sorprendió y decidió incluir a Leandro Garate en lugar de Darío Sarmiento, conformando la dupla de ataque con Alan Bonansea.

Conociendo la necesidad de Colón por ganar para avanzar de fase, Delfino es consciente que en el partido ante Deportivo Morón no puede especular y debe arriesgar.

Por ese motivo, es que el DT comenzó a ensayar con dos referentes de área y una formación ofensiva, con Julián Marcioni e Ignacio Lago por las bandas.

Y el miércoles, Delfino volvió a arrancar la práctica con Bonasea y Garate en el ataque, pero luego con el correr de los minutos, ingresó Franco García por Bonansea y Darío Sarmiento reemplazó a Marcioni.

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Este jueves, el plantel sabalero llevará adelante su último entrenamiento, previo al viaje a Buenos y es factible que Delfino termine de definir la formación.

El gran interrogante pasa por saber si el cuerpo técnico define ratificar la dupla de ataque con la que trabajó esta semana o se guarda una carta y sorprende con la formación.

Quizás la prueba que ensayó estos días, lo hizo pensando en un contexto de partido determinado. Por lo cual, a esta altura la incógnita es saber si Garate o García ingresan en lugar de Sarmiento.