El martes en el primer ensayo futbolístico, el DT de Colón Iván Delfino sorprendió y decidió incluir a Leandro Garate en lugar de Darío Sarmiento, conformando la dupla de ataque con Alan Bonansea.
Colón: ¿Delfino se la juega con Bonansea y Garate o esconde una carta?
El entrenador sabalero ensayó dos días consecutivos con esa dupla de ataque y la pregunta es si lo ratificará o si se inclinará por otra opción
Por Ovación
Un interrogante para visitar a Deportivo Morón
Conociendo la necesidad de Colón por ganar para avanzar de fase, Delfino es consciente que en el partido ante Deportivo Morón no puede especular y debe arriesgar.
Por ese motivo, es que el DT comenzó a ensayar con dos referentes de área y una formación ofensiva, con Julián Marcioni e Ignacio Lago por las bandas.
Y el miércoles, Delfino volvió a arrancar la práctica con Bonasea y Garate en el ataque, pero luego con el correr de los minutos, ingresó Franco García por Bonansea y Darío Sarmiento reemplazó a Marcioni.
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Este jueves, el plantel sabalero llevará adelante su último entrenamiento, previo al viaje a Buenos y es factible que Delfino termine de definir la formación.
El gran interrogante pasa por saber si el cuerpo técnico define ratificar la dupla de ataque con la que trabajó esta semana o se guarda una carta y sorprende con la formación.
Quizás la prueba que ensayó estos días, lo hizo pensando en un contexto de partido determinado. Por lo cual, a esta altura la incógnita es saber si Garate o García ingresan en lugar de Sarmiento.