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Lando Norris reveló la intimidad de su charla con Franco Colapinto

El piloto de McLaren contó cómo le pidió disculpas al argentino luego de sus polémicos dichos tras el GP de Azerbaiyán de la F1

1 de octubre 2026 · 12:33hs
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Norris reveló detalles de la charla con Colapinto.

Norris reveló detalles de la charla con Colapinto.

Las polémicas declaraciones de Lando Norris contra Franco Colapinto dieron la vuelta al mundo y generaron varias reacciones negativas en el público argentino, hasta la de algunos pilotos que no coincidieron con él, como Max Verstappen y George Russell. A través de esto, el de McLaren se disculpó con el pilarense y le pareció "sensato" informarlo en sus redes sociales.

Norris y las disculpas a Colapinto

Norris había quedado muy enojado con Colapinto tras el choque que lo dejó afuera del Gran Premio de Azerbaiyán y, en sus dichos post carrera, pidió por la suspensión del argentino: “Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Para ser honestos, hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”.

Luego de esas declaraciones en caliente, el británico reculó y reveló: "No hizo falta que fuera una conversación larga. Me disculpé con él por las palabras y algunas de las cosas que dije que estuvieron mal, y él se disculpó conmigo por el incidente y, obviamente, por el choque, lo cual está bien".

Además, el vigente campeón de la Fórmula 1 explicó porqué lo compartió en sus redes sociales: "Diría que fue más para el público en general. Yo le dije a Franco lo que quería decirle y él es realmente la única persona con la que necesito compartir mi opinión y disculparme. No necesito hacerlo en las redes sociales y no siento que necesite usar las redes sociales para hacer algo así. Pero, al mismo tiempo, obviamente hubo mucho ruido y cosas de fondo y pensé que era sensato anunciar o mostrar que me había disculpado".

Por último, Norris agregó detalles sobre su relación con Colapinto: "Me gusta mucho Franco, es un tipo muy agradable. Siempre hablamos durante nuestras caminatas por el circuito, en los desfiles de pilotos y cosas así, así que paso bastante tiempo con él. Pero sí, simplemente nos disculpamos mutuamente, así que nada más que eso".

Norris Colapinto Alpine
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