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Gasly dejó atrás el incidente con Colapinto: "Ya está todo bien entre nosotros"

El francés explicó que no quedaron rispideces con su compañero de equipo luego del choque del último sábado en Azerbaiyán y apuntó a trabajar en conjunto para lo que viene. “Nos necesitamos mutuamente”, aseguró

1 de octubre 2026 · 12:41hs
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Gasly dejó en el pasado el incidente con Colapinto.

Gasly dejó en el pasado el incidente con Colapinto.

La furia de Pierre Gasly por el choque con Franco Colapinto el último sábado en la carrera de Azerbaiyán parece haber quedado en el pasado. Este jueves, en el marco del Media Day del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, que se celebrará este fin de semana en Malasia, el francés apuntó a dejar atrás lo sucedido y dejó en claro que “ya está todo bien” entre él y el argentino.

Gasly dejó en el pasado el incidente con Colapinto

“En el calor del momento estás con mucha adrenalina, con mucha emoción, frustración, decepción, la carrera terminada. Y sí, fue un duro golpe para nosotros como equipo, pero la única manera de seguir adelante es simplemente volver a unirnos y fortalecernos como equipo. Así que sí, está todo bien”, expresó Gasly en la conferencia de prensa oficial en el Circuito de Sepang.

El piloto de 30 años también destacó la actitud de su compañero de equipo postcarrera y analizó el error del pilarense en Bakú, que los dejó a ambos fuera de carrera y sin la posibilidad de puntuar: "Él vino a disculparse. Fue un error desafortunado porque, una vez que cruzas esa línea y frenas demasiado tarde, estás fuera de control, y simplemente fue desafortunado que yo fuera el auto contra el que terminó chocando”.

El incidente tuvo como consecuencia que la distancia con Racing Bulls se extendiera a 15 puntos. Por eso, para Gasly será clave el trabajo en conjunto con Colapinto para alcanzar al equipo con sede en Faenza en la lucha por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores. "Todos nos necesitamos mutuamente para terminar en el quinto puesto este año, y nos vamos a necesitar mutuamente el año que viene. Y tenemos que mirar hacia adelante", aseguró.

Por último, el oriundo de Ruan se mostró optimista respecto a cumplir las metas del equipo y cerrar el 2026 como la mejor escudería de la zona media: "Sabemos lo que tenemos que hacer y el objetivo está muy claro: concentrarnos en el campeonato de constructores, trabajando como equipo lo mejor que podamos. No quedan muchas carreras, pero seguimos en la lucha por el quinto puesto. Tenemos un buen auto, un ritmo fuerte y tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en las próximas semanas".

Gasly Colapinto incidente
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