Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP 500 de Beijing

El tenista argentino sacó adelante un complicado partido ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp y avanzó de ronda

Francisco Cerúndolo ganó en su debut en el ATP 500 de Beijing.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo sacó adelante un muy complicado partido para derrotar en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp, por la primera ronda del ATP 500 de Beijing. Cerúndolo, que viene de disputar la Laver Cup, se impuso por 5-7, 6-4 y 6-3 luego de 2 horas y 47 minutos de juego.

El encuentro comenzó mejor para Van de Zandschulp, que en el primer set llegó a tener una ventaja de 5-2, aunque se complicó y recién pudo cerrar el parcial en el duodécimo game.

Ya en la segunda manga, Cerúndolo se mostró mucho más firme con su servicio y le alcanzó con un quiebre para igualar el encuentro.

De esta manera, el argentino encaró el tercer set mucho más confiado y lo trasladó al resultado, ya que rápidamente consiguió un quiebre para tomar ventaja desde el inicio. Finalmente, el argentino pudo romper nuevamente el servicio de su rival en el noveno game para sellar el 6-3 definitivo.

Gracias a esta victoria, Cerúndolo avanzó a la segunda ronda en el torneo que se disputa en la capital china, donde tendrá como oponente al ganador del partido entre el checo Jakub Mensik (8°) y el kazajo Aleksandr Bublik.

El resto de los argentinos no corrieron con la misma suerte, ya que Sebastián Báez cayó frente al local Shang Juncheng por 5-7, 6-3 y 7-5 y Mariano Navone perdió 7-6(4) y 6-2 con el australiano Alex de Miñaur (5°).

El gran candidato al título en este torneo es el alemán y número 2 del mundo, Alexander Zverev, quien viene de ganar el US Open y debutó con una victoria en sets corridos contra el británico Cameron Norrie.

Debut y despedida para Etcheverry en Tokio

El otro torneo que se juega esta semana es el ATP 500 de Tokio, donde el argentino Tomás Etcheverry fue eliminado en la primera ronda.

Etcheverry, que actualmente ocupa el puesto número 30 del ranking ATP, opuso resistencia ante el griego Stefanos Tsitsipas, pero terminó cayendo por 3-6, 6-3 y 6-4.

Entre lo más destacado de lo que ocurrió este jueves en la capital japonesa está el triunfo del español Carlos Alcaraz, quien derrotó en tres sets al estadounidense Alex Michelsen.