Uno Santa Fe | Ovación | Cerúndolo

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP 500 de Beijing

El tenista argentino sacó adelante un complicado partido ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp y avanzó de ronda

1 de octubre 2026 · 12:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Francisco Cerúndolo ganó en su debut en el ATP 500 de Beijing.

Francisco Cerúndolo ganó en su debut en el ATP 500 de Beijing.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo sacó adelante un muy complicado partido para derrotar en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp, por la primera ronda del ATP 500 de Beijing. Cerúndolo, que viene de disputar la Laver Cup, se impuso por 5-7, 6-4 y 6-3 luego de 2 horas y 47 minutos de juego.

Cerúndolo avanza en Beijing

El encuentro comenzó mejor para Van de Zandschulp, que en el primer set llegó a tener una ventaja de 5-2, aunque se complicó y recién pudo cerrar el parcial en el duodécimo game.

Ya en la segunda manga, Cerúndolo se mostró mucho más firme con su servicio y le alcanzó con un quiebre para igualar el encuentro.

De esta manera, el argentino encaró el tercer set mucho más confiado y lo trasladó al resultado, ya que rápidamente consiguió un quiebre para tomar ventaja desde el inicio. Finalmente, el argentino pudo romper nuevamente el servicio de su rival en el noveno game para sellar el 6-3 definitivo.

Gracias a esta victoria, Cerúndolo avanzó a la segunda ronda en el torneo que se disputa en la capital china, donde tendrá como oponente al ganador del partido entre el checo Jakub Mensik (8°) y el kazajo Aleksandr Bublik.

El resto de los argentinos no corrieron con la misma suerte, ya que Sebastián Báez cayó frente al local Shang Juncheng por 5-7, 6-3 y 7-5 y Mariano Navone perdió 7-6(4) y 6-2 con el australiano Alex de Miñaur (5°).

El gran candidato al título en este torneo es el alemán y número 2 del mundo, Alexander Zverev, quien viene de ganar el US Open y debutó con una victoria en sets corridos contra el británico Cameron Norrie.

Debut y despedida para Etcheverry en Tokio

El otro torneo que se juega esta semana es el ATP 500 de Tokio, donde el argentino Tomás Etcheverry fue eliminado en la primera ronda.

Etcheverry, que actualmente ocupa el puesto número 30 del ranking ATP, opuso resistencia ante el griego Stefanos Tsitsipas, pero terminó cayendo por 3-6, 6-3 y 6-4.

Entre lo más destacado de lo que ocurrió este jueves en la capital japonesa está el triunfo del español Carlos Alcaraz, quien derrotó en tres sets al estadounidense Alex Michelsen.

Cerúndolo ATP 500 Beijing
Noticias relacionadas
boca, con varias dudas para jugar contra union en la bombonera

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

colapinto y la polemica con norris: un error simple con consecuencias grandes

Colapinto y la polémica con Norris: "Un error simple con consecuencias grandes"

se pone en marcha la fecha 10 del torneo prefederal de la asb

Se pone en marcha la fecha 10 del Torneo Prefederal de la ASB

la fecha 10 de la a2 del oficial comenzo con victoria de santa rosa

La fecha 10 de la A2 del Oficial comenzó con victoria de Santa Rosa

Lo último

Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Último Momento
Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

Quieren que la App Santa Fe permita saber cuándo pasa el camión recolector de residuos por cada domicilio o cuadra

Colón precisa volver a elevar su efectividad en el Brigadier López para meter presión

Colón precisa volver a elevar su efectividad en el Brigadier López para meter presión

Ovación
Unión prepara un fuerte desembolso para saldar deudas con el dinero que llega de Rusia

Unión prepara un fuerte desembolso para saldar deudas con el dinero que llega de Rusia

Leonel Flores, de debutar en la Selección Argentina a prepararse para enfrentar a Unión

Leonel Flores, de debutar en la Selección Argentina a prepararse para enfrentar a Unión

Colón: Barrios está descartado y Delfino se inclinaría por Thaller

Colón: Barrios está descartado y Delfino se inclinaría por Thaller

Argentina ya tiene todo listo para los últimos amistosos: cuándo llega Messi y cómo sigue el calendario

Argentina ya tiene todo listo para los últimos amistosos: cuándo llega Messi y cómo sigue el calendario

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia