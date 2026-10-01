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Leonel Flores, de debutar en la Selección Argentina a prepararse para enfrentar a Unión

El juvenil de Boca tuvo su estreno con Argentina ante Bolivia y ya regresó a Buenos Aires para ponerse a disposición de Rodolfo Arruabarrena.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 12:16hs
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Leonel Flores, de debutar en la Selección Argentina a prepararse para enfrentar a Unión

Leonel Flores atraviesa horas inolvidables. Después de debutar con la Selección Argentina frente a Bolivia, el extremo de 19 años dejó Córdoba y rápidamente regresó a Buenos Aires para reincorporarse a Boca. El juvenil ya trabajó bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena y ahora el entrenador debe resolver si volverá a ser titular este viernes ante Unión.

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Del debut con Argentina a Boca en pocas horas

Flores tuvo su primera experiencia con la camiseta de la Selección en el triunfo 4-0 ante Bolivia. Ingresó a los 81 minutos en lugar de Exequiel Palacios y, pese al poco tiempo en cancha, logró mostrar parte de las condiciones que lo llevaron a ser convocado.

El futbolista tuvo diez intervenciones con la pelota y completó dos gambetas, además de generar una ocasión sobre el final del encuentro con una volea que fue contenida por el arquero Guillermo Viscarra.

Su actuación también fue destacada por Lionel Scaloni, quien pidió cautela con el proceso del joven futbolista y remarcó la importancia de acompañarlo en esta etapa.

“Le pedimos que haga lo mismo que en su club porque lo hace muy bien. Tiene una edad en la que hay que estarle cerca, yo sé que en Boca Arruabarrena lo sabe tratar. Es un talento que hay que cuidarlo, no podemos pedirle que haga todos los partidos lo que hizo hoy”, señaló el entrenador de la Selección.

Arruabarrena debe decidir si Flores vuelve a ser titular

Después de la presentación con Argentina, el juvenil fue liberado nuevamente para regresar a Boca y quedar disponible para el compromiso del viernes frente a Unión.

La situación ya había ocurrido anteriormente, cuando la Selección le permitió volver momentáneamente a Buenos Aires para que pudiera jugar con el Xeneize. En esta oportunidad, Flores también deberá regresar posteriormente al Predio Lionel Andrés Messi para continuar con la preparación de los amistosos ante Burkina Faso y Benín.

Ahora la decisión está en manos de Arruabarrena. El técnico deberá evaluar el desgaste que implicó el viaje y la concentración con Argentina, aunque el hecho de que Flores haya disputado apenas los últimos minutos ante Bolivia juega a su favor.

El extremo es considerado titular por el entrenador de Boca, por lo que si responde bien en los entrenamientos y la activación previa, todo indica que tendrá nuevamente un lugar desde el comienzo ante Unión. La alternativa sería preservarlo y que Sebastián Villa ocupe su lugar.

Argentina flores Unión
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