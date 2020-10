Lange y Carranza llegarán "mucho mejor" a los Juegos en 2021

"Nos recontra convencimos de que nos conviene correr el año que viene así que estamos trabajando felices sabiendo que estamos avanzamos", puntualizó.

Lange y Carranza Saroli su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con su tercer puesto en el Mundial de Aarhus, Dinamarca, de agosto de 2018.

Los argentinos se entrenan, en una nueva etapa de su preparación para los Juegos Olímpicos, en Trapani, en el suroeste de Italia, junto con los locales Ruggero Tita y Caterina Banti -campeones del mundo 2018 y europeos 2020 y Vittorio Bissaro-Maelle Frascari -campeones ecuménicos 2019-.

Y con los ingleses John Gimson-Anna Brunet, últimos campeones mundiales en Geelong, Australia, en febrero pasado y la dupla australiana conformada por Thomas Zajac-Bárbara Matz (bronce en los Juegos Olímpicos 2016).

"Flojo grupo", bromeó De la Fuente, quien logró junto con Lucas Calabrese la medalla de bronce en la clase 470 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, al igual que en los de Sydney 2000 junto con Javier Conte.

"Logramos entrar a este grupo de entrenamiento que es único y muy importante de cara al 2021 y teniendo en cuenta que este 2020 se compitió poco y que las tres competencias que tuvimos fueron en canchas muy diferentes a las de Tokio", explicó.

"Obviamente los lugares donde entrenamos son similares a Tokio y nos está yendo muy bien. En este periodo en el que hay pocas regatas por la Covid y no hay posibilidades de competir, el resto de la flota se tiene que contentar con un nivel más bajo", manifestó.

El mes pasado, Lange y Carranza Saroli finalizaron sextos en el Campeonato Europeo de su especialidad disputado en el lago Attersee, Austria.

El binomio argentino finalizó cuarto en la Semana de Kiel, en Alemania, el 13 de septiembre pasado, en su primera competencia después de más de seis meses por la pandemia de coronavirus, la tercera en 2020.

En Alemania, Lange y Carranza Saroli terminaron con 61 puntos, uno mas que los alemanes Paul Kohlhoff y Alica Stuhlemmer, que obtuvieron la medalla de bronce; en tanto que los ganadores fueron los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, campeones mundiales 2018 en Aarhus, Dinamarca y terceros en el torneo ecuménico de 2017 en La Grande-Motte, Francia.

"No buscamos resultados. Tampoco regatas con el resto de la flota. Lo que más nos sirve para saber dónde estamos parados, qué nivel tenemos, qué tenemos que trabajar son las conclusiones que sacamos después de cada entrenamiento con este grupo", destacó y puntualizó que ensayaran en Trapani del 9 al 25 de noviembre y del 3 a 17 de diciembre.

"El tema de las regatas no nos preocupa tanto porque Santiago no es solo el mejor táctico de la flota de Nacra sino del mundo de todo el yachting mundial, de la vela a nivel mundial. En ese sentido estamos tranquilos, no es que necesitamos correr regatas sino que el barco vaya veloz y ellos puedan manejarlo bien", aseveró.

"Lleva mucho tiempo probar el material, y en eso ya estamos un escalón arriba del año pasado; después en el primer período europeo poscuarentena nos tuvimos que poner a la altura de nuestros contrincantes, que pudieron navegar en abril, mientras que nosotros empezamos en julio. Logramos ponernos a tono y ahora estamos a nivel y en algunas condiciones estamos mejor que ellos", concluyó De la Fuente.

El binomio argentino compitió, además, este año en el Campeonato de Oceanía, en enero pasado (29no puesto) y en el Mundial de su especialidad de Geelong, Australia, en febrero, donde logró el décimo puesto, con 115 puntos, 48 más que los británicos John Gimson y Anna Burnet, nuevos campeones ecuménicos.

Los argentinos clasificados a los Juegos de Tokio en vela son Santiago Lange y Cecilia Carranza (Nacra 17); Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Facundo Olezza (Finn); Francisco Guaragna Rigonat (Laser Standart); Lucía Falasca (Laser Radial); Francisco Saubidet Birkner (RS:X Masculino); Celia Tejerina (RS:X femenino) y Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (470 femenino).