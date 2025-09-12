Lanús buscará recuperarse jugando como local ante Independiente Rivadavia

Lanús e Independiente Rivadavia jugarán desde las 21.15 en La Fortaleza, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025. El Granate quiere seguir en la zona de playoffs tras la goleada que le propinó Vélez y el tropezón contra Argentinos Juniors que le impidió meterse en las semifinales de la Copa Argentina, instancia que sí pudo alcanzar el equipo mendocino, que viene de eliminar a Tigre y ahora buscará alcanzar puestos de Copa Sudamericana.

El elenco dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo un sólido comienzo del semestre, pero la goleada por 3 a 0 en Liniers con Vélez, y la derrota ante Argentinos que lo dejó afuera de la Copa Argentina supusieron contratiempos en su andar. Ahora buscará levantar el nivel y aferrarse a la zona de playoffs, mientras afronta una serie de lesiones que mermó su plantel y afecta a Raúl Loaiza, Ramiro Carrera, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús, además de molestias menores en los casos de Nahuel Losada y Carlos Izquierdoz, que no estuvieron privados de disputar el duelo ante el Bicho.

La Lepra mendocina había iniciado el Torneo Clausura lejos del nivel que supo mostrar en la primera mitad del año, sin embargo, parece estar reencontrándose con su mejor versión en sus últimas presentaciones, logrando poner fin a una racha adversa de partidos sin ganar de local con un triunfo por 2 a 1 frente a Argentinos, y clasificando con un Sebastián Villa determinante a las semifinales del certamen más federal por primera vez en su historia, tras vencer por 3 a 1 a Tigre.

Con esto en mente, el siguiente objetivo es volver a los puestos de clasificación a la próxima fase del campeonato, además de seguir escalando en la tabla anual, en la que está separado de las plazas de Copa Sudamericana 2026 únicamente por diferencia de gol.