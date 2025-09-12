Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez visita este viernes a Huracán desde las 19. Si el Fortín le gana al Globo, quedará como único líder en la Zona B

12 de septiembre 2025 · 08:58hs
Huracán será local ante Vélez.

Huracán y Vélez jugarán desde las 19 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025. El Globo regresa a la actividad tras el empate con San Lorenzo y el parate por fecha FIFA ante los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, que ganaron sus últimas cinco presentaciones y vienen de levantar la Supercopa Argentina frente a Central Córdoba, sin sacarle el ojo a la posibilidad de subir a la punta, ni al duelo ante Racing por Copa Libertadores.

Cómo llegan Huracán y Vélez al duelo por el Torneo Clausura

El equipo de Parque Patricios tratará de levantar vuelo en un semestre irregular, en el que si bien tuvo seguidillas de triunfos y mantiene un invicto de cinco partidos en el Torneo Clausura, también se vio eliminado de la Copa Sudamericana tras caer en condición de local ante Once Caldas. Ahora, tras igualar con Unión en Santa Fé y con San Lorenzo en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro, buscará subir el nivel ante un viejo conocido, sin Luciano Giménez, que se fue expulsado en el duelo ante el Ciclón por propinarle un codazo a Ignacio Perruzzi.

La actualidad en la institución velezana no puede ser mejor: acumula cinco victorias consecutivas entre todas las competencias y viene de sumar una estrella más luego de imponerse por 2 a 0 a Central Córdoba con un doblete de Jano Gordon, además, se metió entre los ocho mejores de América y enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con todo esto en mente irá por un nuevo objetivo: el primer puesto de la Zona A, que pertenece a River y sus 15 puntos, solamente uno por encima del cuadro de Liniers.

Probables formaciones

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Tomás Cavanagh; Isaias Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Francisco Pizzini, Michael Santos y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fabrizio Llobet.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Hora: 19.

TV: TNT Sports Premium.

