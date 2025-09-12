"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Jorge Vivaldo, DT de Talleres de Remedios de Escalada palpitó el partido ante Colón y reconoció que sigue sufriendo por el presente del Sabalero

Jorge Vivaldo dejó un gran recuerdo de su paso por Colón. Al punto tal que integró el plantel que luego de 14 años en la B Nacional, ascendió a la Primera División.

Por ello y pese a no haber vuelto a la institución rojinegra mantiene un grato recuerdo y cada vez que le tocó volver a Santa Fe para enfrentar a Colón fue muy bien recibido por los hinchas.

Y ahora en su rol como DT de Talleres de Remedios de Escalada, Vivaldo dialogó con Radio Gol 96.7 y palpitó la previa al partido con Colón, hablando sobre el presente del elenco sabalero.

Vivaldo y el presente de Colón

"Esta semana estuve hablando con varios medios de la ciudad. La verdad que siempre estoy hablando con ustedes, pero bueno, en el marco de este partido obviamente que más. Y la verdad que no me puedo imaginar lo que deben estar viviendo ahora los jugadores de Colón, porque la verdad que nos tocó en su momento. Mi primer año en Colón fue después de la final perdida en Córdoba", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Los hinchas habían dejado de creer. Y bueno, fue un año donde tuvimos altibajo, llegamos al Reducido y quedamos afuera, hasta que después, tuvimos la fortuna de ese segundo año, armar un equipazo que era tan equipo adentro como fuera de la cancha y lograr el Ascenso".

LEER MÁS: Colón tendría un cambio por línea y podría haber una sorpresa

En otro tramo de la charla, Vivaldo reveló: "Pero también nos tocó vivir algunas semanas difíciles, nos sostenían a lo mejor los resultados de los Clásicos, que gracias a Dios los podíamos ganar. Entonces más o menos entiendo el momento. Pero claro, en ese momento veníamos de años y años de estar en la B. Acá hace tres años, cuatro años, fuiste campeón de Primera, entonces es más difícil la situación".

Por último Vivaldo expresó: "Yo hablo mucho con Chupete (Adrián Marini) hablamos con los chicos del grupo. Obviamente que sufro por Colón, más allá que hoy me toca este fin de semana que sea mi adversario. Pero es una situación compleja, difícil e inimaginable. Y cuando sucede duele el doble".