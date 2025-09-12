Tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima: la víctima pelea por su vida

Jeremías Villalba fue emboscado por dos atacantes. Sufrió impactos de bala en la zona lumbar y permanece internado en estado crítico tras ser operado en el Cullen

Un adolescente de 17 años identificado como Jeremías Villalba se encuentra en estado crítico tras haber sido baleado este jueves por la tarde en el barrio Santa Rosa de Lima . La víctima fue emboscada por dos desconocidos en inmediaciones de Lisandro de la Torre y Aguado , quedando gravemente herida.

Villalba recibió impactos de bala en la zona lumbar izquierda y fue trasladado de urgencia por un vecino hasta el hospital Cullen , donde ingresó al shockroom para pacientes críticos . Los médicos de Emergentología lograron estabilizarlo y lo sometieron a una cirugía de urgencia . Actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva , en estado delicado .

Operativo policial e investigación

En el lugar del hecho actuaron efectivos de la Subcomisaría 2° y patrulleros del Comando Radioeléctrico, quienes preservaron la escena, identificaron testigos y verificaron la existencia de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Posteriormente se sumaron pesquisas de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a personal de la Científica, que realizaron peritajes, levantaron vainas servidas y proyectiles calibre 9 milímetros, de uso bélico.

Hasta el momento no hay detenidos por este artero ataque criminal, pero la Policía de Investigaciones y agentes de Orden Público trabajan para identificar a los autores de la tentativa de homicidio de Jeremías Villalba.

