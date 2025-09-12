Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing que está penúltimo en la Zona A recibirá este viernes a San Lorenzo con la obligación de ganar para subir en la tabla

Racing y San Lorenzo se enfrentarán a partir de las 19 en el Cilindro de Avellaneda, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025.

La Academia necesita romper la racha negativa en el plano local antes de los cuartos de final de la Libertadores ante Vélez, mientras que el Ciclón quiere sumar de a tres de visitante tras el empate ante Huracán.

Cómo llegan Racing y San Lorenzo al duelo del Torneo Clausura

Racing necesita levantar de manera urgente en el Clausura: está anteúltimo, apenas sumó cuatro puntos en siete partidos y perdió todos los encuentros de local (el peor arranque en su historia en el Cilindro). "Lo más importante es lo mental y eso nos está faltando, más allá de la táctica. Tenemos que recuperar la confianza", expresó en exclusiva con Tyc Sports Gustavo Costas, que podrá dirigir a su equipo tras reducirse la sanción que se le había impuesto.

Gabriel Arias y Facundo Cambeses se disputan un lugar en el arco. En la previa de los cuartos de final de la Libertadores, se confirmó que ni la ida ni la vuelta de la llave ante Vélez tendrá visitantes.

San Lorenzo viene de empatar el clásico ante Huracán en un partido en el que se fue con un sabor agridulce ya que jugó más de un tiempo con un jugador más. El Ciclón tiene 12 unidades hasta el momento y si se va victorioso de Avellaneda alcanzará, momentáneamente, a River en la cima. El capitán Gastón Hernández entrenó toda la semana a la par de sus compañeros luego de la distensión que sufrió, sin embargo Damián Ayude no quiere arriesgarlo.

Orlando Gill regresó al país en las últimas horas tras su paso en la selección de Paraguay y será titular. En medio del caos institucional que atraviesa hace meses el Club, ya se confirmó la fecha de la indagatoria a Marcelo Moretti, que afronta un nuevo problema tras la denuncia de Martín Cigna por la falsificación de su firma en la presentación de un documento oficial.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Hora: 19

TV: ESPN Premium