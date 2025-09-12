Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Este sábado desde las 15 y en el estadio Brigadier López, Colón y Unión protagonizarán una de las semifinales de la Copa Santa Fe. Y en la previa, Martín Minella DT del Sabalero y Nicolás Vazzoler entrenador de Tate dialogaron con Radio Gol 96.7 y palpitaron lo que será el Clásico que se jugará a puertas cerradas.

"Yo siempre peleo que para mí la Liga Santafesina te termina de formar más que tu propia categoría. La Reserva lo que te da es ritmo de juego y la Liga o esta clase de torneo como es la Copa Santa Fe lo que te da es la experiencia . Por ejemplo la Liga o la Copa Santa Fe está más cerca del contexto que atraviesa Colón que es la Primera Nacional que lo que implica jugar en Reserva de AFA", aseguró Minella.

Respecto a lo que será jugar el Clásico sin público opinó: "Ahora que el Clásico se trataba de una semifinal y que teníamos la posibilidad de jugar no te digo a cancha llena, pero sí con con un lindo contexto de gente, que no haya gente la verdad que le saca la mitad de lo lindo que tiene el partido".

La palabra de Nicolás Vazzoler

"Digo con tristeza el que no se pueda jugar con público porque el otro día hablábamos este tema con Martín (Minella) y bueno es esto que dice, que nuestros jugadores necesitan en su camino en su trayecto en su formación necesitan pasar por estas experiencias. Y vivenciar el poder jugar con público y con un marco diferente". opinó.

Para luego agregar: "El partido tiene una una tensión distinta por ser un Clásico y una presión extra también si se quiere porque es un partido definitorio que en definitiva el que es el que gana sigue y el que pierde se queda en el camino. Entonces son experiencias que ellos deben pasar para poder robustecerse como futbolista y no poder hacerlo no es bueno. A mí me genera tristeza sin entrar en los detalles y en los pormenores de las decisiones y las razones del porque".