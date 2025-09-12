Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Tomás Etcheverry jugó en un gran nivel para superar 6-4 y 6-4 a Jesper de Jong y poner a la Argentina en ventaja en la serie de Copa Davis ante Países Bajos

Tomás Etcheverry se impuso ante Jesper de Jong, por 6-4 y 6-4, y selló el primer punto para la Selección Argentina de Tenis ante Países Bajos , en la ciudad neerlandesa de Groningen. En un Estadio MartiniPlaza colmado y ruidoso, Tommy logró quedarse con un match clave, que perfila al conjunto conducido por Javier Frana a los puntos del sábado con la certeza de no llegar en desventaja.

El primer set del partido mostró la paridad esperada entre los protagonistas que abrieron la serie. Ambos jugadores fueron de menos a más, en la búsqueda de adaptarse a una pista rápida y a un público que hacía tronar el recinto. En el tercer game el Retu consiguió un quiebre que pareció encaminar la ventaja inicial para el combinado albiceleste conducido por Javier Frana.

De Jong, impulsado por las más de 3.800 personas -todas vestidas de naranja- que celebraron cada uno de sus puntos, recuperó la ventaja y quedó 3-3 en el marcador, pero de inmediato el bonaerense volvió a romper el servicio y quedó 4-3 para encaminar el 6-4 definitivo.

La segunda manga el nerviosismo invadió la cancha y se repartieron quiebres de un lado y de otro. Sin consistencia de la línea de fondo, Etcheverry encontró el camino del triunfo con variedad de golpes cortos y potencia. En los primer siete juegos, solo una vez por lado lograron sostener el servicio.

Ya 4-3 arriba, con el saque y un nuevo break, el platense se quedó con el primer punto de la serie entre europeos y sudamericanos, a la espera del segundo match entre Francisco Cerúndolo y Botic van de Zandschulp.

La palabra del ganador

Una muestra del marco en el que se presenta el combinado conducido por Javier Frana la dejó el mismo Tommy tras el encuentro. Todavía con las pulsaciones a mil y al borde del campo de juego, sostuvo que el Martini Plaza “es una cancha difícil, por el aliento de la gente” local. Aunque destacó que los 50 argentinos presentes también “se hicieron sentir”.

“Estoy contento por darle el primer punto a la Argentina y disfruto mucho de la Copa Davis”, destacó el segundo singlista del equipo. Y respecto a De Jong, analizó: “Sabía que le iba a pesar que sea su primer partido en Copa Davis y me pude agarrar de eso -en los momentos clave-. En este deporte, si estamos tranquilos, después se hace fácil”.