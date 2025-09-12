Uno Santa Fe | Ovación | Newell's

Newell's intentará cortar su racha negativa recibiendo a Atlético Tucumán

Newell's que no gana desde la 1ª fecha, recibirá este viernes a Atlético Tucumán. La Lepra acumula dos derrotas al hilo

12 de septiembre 2025 · 09:15hs
Newell´s y Atlético Tucumán jugarán desde las 21.15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025.

El cuadro rosarino no gana por el campeonato desde la primera fecha y tratará de reponerse tras el parate por fecha FIFA ante el elenco dirigido por Lucas Pusineri, al que tachó de la Copa Argentina y buscará venganza.

Cómo llegan Newell´s y Atlético Tucumán al duelo por el Torneo Clausura

La Lepra atraviesa un delicado momento tras un mal inicio del semestre, en el que únicamente pudo vencer a Independiente Rivadavia en siete fechas disputadas en el Clausura. Además, puertas adentro transita la incertidumbre institucional a menos de cuatro meses de las elecciones, situación que no hizo más que agravarse luego de perder el clásico ante Rosario Central con un gol de Ángel Di María que dio la vuelta al mundo.

Sin embargo, esta crisis no eclipsa la esperanza de los hinchas por levantar el nivel de cara al enfrentamiento con Belgrano por cuartos de final de la Copa Argentina, que se jugará entre semana.

Por su parte, la situación del Decano es más estable. Lejos de la perfección y con muchas cosas que ajustar, había comenzado a levantar al rescatar un empate in extremis con Sarmiento y golear a Talleres, pero una derrota con Gimnasia (con polémica interrupción mediante) en la que se quedó con un hombre menos a los 27 minutos del primer tiempo le cortó el envión, que tratará de recuperar ante el equipo que lo dejó afuera del certamen más federal.

Para eso, deberá sobreponerse a dos rachas adversas. La primera tiene que ver con el entrenador rival, Cristian Fabbiani, al que enfrentó cinco veces y en todas perdió, la segunda, con la baja efectividad este año lejos del José Fierro, con once duelos de los que ganó solo en uno.

Probables formaciones

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Newell's Atlético Tucumán Copa Argentina
