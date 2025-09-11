Uno Santa Fe | Policiales | Colastiné

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

El crimen ocurrió en agosto de 2024 en el barrio San Agustín II. La víctima fue ejecutada de un disparo en el pecho

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de septiembre 2025 · 08:36hs
El hombre que se entregó por el crimen ocurrido en 2024

gentileza

El hombre que se entregó por el crimen ocurrido en 2024

En un giro sorpresivo en la investigación por el homicidio de César Ricardo “El Flaco” García, ocurrido en agosto de 2024, un joven de 21 años se entregó voluntariamente a la policía. El hecho se registró durante la tarde del miércoles, cuando el muchacho, identificado como N. V. M., se presentó en la Comisaría 28° de Colastiné y declaró sin rodeos: “Me vengo a entregar porque yo maté a El Flaco García”.

Tras la confesión, los uniformados notificaron de inmediato a la Jefatura de Policía de la capital santafesina y se activó el protocolo correspondiente. Desde la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se ordenó la detención del joven, su traslado a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) y la formación de causa penal, en vistas a la próxima audiencia imputativa.

San Agustín II homicidio balazo hombre asesinado .jpg

El crimen de “El Flaco” García

El hecho que conmocionó al barrio San Agustín II se registró el sábado 24 de agosto de 2024, pocos minutos antes de la medianoche. César Ricardo García, de 40 años, fue asesinado de un balazo en el pecho cuando se encontraba en la puerta de su vivienda, ubicada en calle Ceferino Namuncurá al 7200.

Según fuentes cercanas, días antes del crimen, García había sido amenazado con un machete, lo que motivó la preocupación de familiares y amigos, quienes le recomendaron abandonar el barrio. Sin embargo, la víctima no alcanzó a concretar esa salida antes de ser atacada.

Investigación y trabajo de la PDI

Esa misma noche, familiares y vecinos alertaron al 911, lo que derivó en la rápida presencia de efectivos de la Comisaría 7ª y del Comando Radioeléctrico, quienes preservaron la escena del crimen hasta la llegada de los peritos de la PDI Científica.

El médico policial confirmó el fallecimiento de García por una herida de bala en la región cardíaca y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

Peritajes y recolección de pruebas

Los peritos criminalísticos realizaron tareas en el lugar del hecho, mientras que agentes de Homicidios de la PDI comenzaron la toma de testimonios y la búsqueda de registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal de Homicidios del MPA, Ana Laura Gioria, quien dictó las primeras medidas probatorias y coordinó los peritajes técnicos para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El próximo paso: audiencia imputativa

Con la confesión espontánea del presunto homicida, la investigación toma un nuevo rumbo. Ahora, se espera que en las próximas horas se celebre la audiencia imputativa en tribunales, donde se le formalizarán los cargos por el asesinato de “El Flaco” García.

