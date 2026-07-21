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Unión sigue de cerca el futuro de Machuca: Independiente vuelve a la carga por el extremo

El futbolista surgido de las inferiores tatengues volvió a aparecer en la órbita del Rojo, que analiza incorporarlo pese a que no podrá jugar hasta noviembre por una sanción de la FIFA. Unión conserva el 50% de su ficha y observa de cerca la negociación.

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 17:40hs
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Unión sigue de cerca el futuro de Machuca: Independiente vuelve a la carga por el extremo

Mientras Unión transita la recta final de la preparación para el debut en el Torneo Clausura, la dirigencia también sigue con atención lo que ocurre en el mercado de pases. En las últimas horas, Imanol Machuca, uno de los jugadores surgidos de la cantera rojiblanca, volvió a ser noticia por el interés de Independiente, una operación que también podría tener repercusiones económicas para el Tatengue.

Es que Unión mantiene el 50% de los derechos económicos del futbolista, por lo que cualquier transferencia representa un tema de interés para las arcas del club santafesino.

Independiente no baja los brazos

No es la primera vez que el conjunto de Avellaneda intenta quedarse con Machuca. A comienzos de 2025 ya había iniciado negociaciones para contratarlo, aunque finalmente el extremo optó por continuar su carrera en Vélez.

Ahora, el Rojo volvió a poner los ojos sobre el atacante, aprovechando que Fortaleza, club dueño de su pase y recientemente descendido a la Serie B de Brasil, estaría dispuesto a negociar su salida por un monto inferior al que pretendía tiempo atrás.

Sin embargo, la operación tiene una particularidad que genera interrogantes.

No podrá jugar hasta noviembre

Machuca fue sancionado por la FIFA hasta el 5 de noviembre de 2026 por un caso de adulteración de pasaportes vinculado a su intento de representar a la selección de Malasia.

La suspensión le impide disputar cualquier partido oficial durante ese período, por lo que, en caso de concretarse su llegada a Independiente, solo podría entrenarse con el plantel hasta que se cumpla la sanción.

Ese detalle hace que la posible incorporación resulte llamativa, ya que el futbolista recién estaría disponible para competir dentro de más de tres meses.

Un negocio que Unión sigue de cerca

Más allá del aspecto deportivo, en Santa Fe siguen con atención cada movimiento relacionado con Machuca.

Cuando el delantero fue transferido al exterior, Unión conservó el 50% de su ficha, una decisión que le permite mantener expectativas de obtener un ingreso económico ante una futura venta.

Por ese motivo, cualquier negociación que involucre al atacante despierta interés en la dirigencia tatengue, que permanece expectante frente a las conversaciones entre Fortaleza e Independiente.

Un refuerzo que genera dudas

La intención de Independiente también sorprende por cuestiones futbolísticas.

Hasta el momento, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros solo sumó a Maximiliano Meza en este mercado, y el entrenador había manifestado públicamente la necesidad de reforzar otras posiciones, como la zaga central, el lateral izquierdo y el mediocampo.

Además, el Rojo ya cuenta con futbolistas que pueden desempeñarse como extremos, entre ellos Maximiliano Gutiérrez, Matías Abaldo y Santiago Montiel, por lo que la búsqueda de Machuca no aparece como una prioridad inmediata.

Pese a ello, la dirigencia de Independiente analiza apostar a mediano plazo por el ex Unión, convencida de que puede recuperar el nivel que mostró en sus mejores momentos.

Mientras tanto, en Santa Fe aguardan novedades. Si las negociaciones avanzan y la transferencia se concreta, Unión podría verse beneficiado económicamente gracias al porcentaje que aún conserva sobre uno de los jugadores formados en su cantera, otro ejemplo del valor que siguen teniendo las divisiones inferiores rojiblancas dentro y fuera del país.

Machuca Unión Independiente
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