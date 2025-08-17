Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia en el Bosque y está arriba en la zona B

Lanús perdió 1-0 pero con dos tantos de cabeza (Canale y Watson), superó 2-1 al Lobo en su territorio y, al menos de manera momentánea, manda en la zona B

Lanús se impuso 2-1 ante Gimnasia en el Bosque de La Plata, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El local lo ganaba con el tanto de Marcelo Torres, pero el Grana lo supo dar vuelta con los goles de José Canale y Franco Watson para escalar a la cima y ser el nuevo líder del Grupo B.

En el primer tiempo la primera acción de gol llegó a los 23' , por un remate de Juan Ramírez para Lanús que se desvió en un defensor y se fue apenas afuera, cuando Nahuel Losada ya había quedado fuera de combate.

A los 41', en un tramo de dominio del Lobo que se había decidido a arrinconar a su rival, Marcelo Torres definió de derecha por abajo entre el cuerpo de Losada y el primer palo para firmar el 1-0 en una jugada que había iniciado Jeremías Merlo.

LEER MÁS: Newell's empató con Defensa y Justicia en la antesala del Clásico

El Granate reaccionó y trepó a la cima

En el complemento, a los 9' llegó el empate Granate mediante un centro de Sasha Marcich al corazón del área que peinó José Canale para ponerla al lado del palo derecho de Nelson Insfrán.

En la siguiente jugada casi lo da vuelta por un disparo de Alexis Segovia que resolvió muy bien Insfrán abajo. Pero a los 17 sí llegó el segundo por medio de Franco Watson, que de palomita empujó a la red el centro desde la derecha de Alexis Canelo.

Un par de intervenciones magistrales de Losada en el minuto 30 evitaron la igualdad de los dirigidos por Alejandro Orfila, que no pudieron despegarse por completo de la zona peligrosa de la tabla anual.

El resumen del gran éxito del Granate en el Bosque