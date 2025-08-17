Uno Santa Fe | Ovación | Newell's

Newell's empató con Defensa y Justicia en la antesala del Clásico

Newell's igualó 1-1 en Florencio Varela ante Defensa y Justicia. Abrió la cuenta Jherson Mosquera para la Lepra y lo emparejó César Pérez

17 de agosto 2025 · 16:10hs
Newells empató con Defensa y Justicia en la antesala del Clásico

Newell's y Defensa y Justicia empataron 1 a 1 en Florencio Varela. Newell's abrió la cuenta con gol de Jherson Mosquera a los 18' y César Pérez igualó para el equipo local a los 37'. El árbitro de este partido fue Daniel Zamora, quien estuvo acompañado por Salomé Di Iorio en Var.

Cristian Fabbiani decidió preservar jugadores para el clásico del próximo sábado con Rosario Central.

En la primera mitad llegaron las emociones, primero para el conjunto rosarino que aprovechó la pelota parada para ponerse en ventaja. Herido el Halcón, que era mejor y tenía la pelota, sobre el final de esa etapa llegó a la igualdad.

Poco pasó en el complemento, donde se luchó más de lo que se jugó, con lo cual el empate empezó a conformar a ambos pero especialmente a la Lepra, que ahora se verá las caras ante Rosario Central en otra edición de un Clásico picante.

El resumen del empate entre Defensa y Newell's

Embed - LA LEPRA SE LLEVÓ UN PUNTAZO ANTE EL HALCÓN EN VARELA | Defensa 1-1 Newell's | RESUMEN

Newell's Defensa Clásico
