Las curiosas señales que alimentan la ilusión de Argentina antes de la final del Mundial

En la previa del duelo con España, los hinchas encontraron llamativas coincidencias con otros campeonatos ganados por la Albiceleste. Resultados, números y estadísticas que despertaron el entusiasmo en las redes sociales.

La expectativa por la final del Mundial 2026 no deja espacio para hablar únicamente de fútbol. Mientras Lionel Scaloni termina de definir los últimos detalles del equipo que enfrentará a España, miles de hinchas argentinos comenzaron a buscar coincidencias que permitan alimentar la ilusión de una nueva consagración.

Como ocurrió en otras Copas del Mundo, las redes sociales se llenaron de estadísticas, casualidades y datos históricos que rápidamente se transformaron en tema de conversación. Algunas tienen antecedentes concretos y otras responden simplemente a la pasión del hincha, pero todas apuntan en la misma dirección: creer que la historia puede repetirse.

Un antecedente que remite al Mundial de México

Uno de los datos que más repercusión generó tiene que ver con el triunfo frente a Inglaterra. Argentina volvió a imponerse 2-1 sobre el seleccionado británico, exactamente el mismo resultado que consiguió en el Mundial de México 1986.

En aquella oportunidad, el equipo de Carlos Bilardo eliminó a los ingleses con los inolvidables goles de Diego Maradona y luego terminó levantando la Copa del Mundo. Cuarenta años después, la Albiceleste volvió a dejar en el camino al mismo rival antes de disputar una final.

Una estadística que siempre terminó con el campeón festejando

También llamó la atención el recorrido de Argentina en los cuartos de final. El 3-1 sobre Suiza tiene muy pocos antecedentes en la historia de los Mundiales.

Antes de este torneo solo se había registrado ese marcador en dos oportunidades: Italia frente a Francia en 1938 y Brasil ante Inglaterra en 1962. En ambos casos, los vencedores eran los campeones defensores y terminaron reteniendo el título. Además, los tres encuentros compartieron el mismo desarrollo: comenzaron 1-0, recibieron el empate y luego cerraron el partido con un 3-1.

Los números que desataron las especulaciones

Las coincidencias también aparecieron durante la semifinal. Cuando Scaloni decidió realizar tres modificaciones casi simultáneas, ingresaron al campo Nicolás Otamendi (19), Rodrigo De Paul (7) y Gonzalo Montiel (4).

La combinación de esos números fue interpretada por muchos como otra señal. El 19 coincide con el día de la final, el 7 representa el mes de julio y el 4 simboliza la estrella que Argentina intentará sumar en caso de derrotar a España.

Los goles también alimentan la ilusión

Otra curiosidad que rápidamente se viralizó tiene relación con las estadísticas del equipo en el certamen.

Hasta la final, la Selección suma 19 goles convertidos y siete recibidos, números que coinciden exactamente con la fecha del partido decisivo: 19/7.

El 104, un número que se repite

La última coincidencia involucra directamente al entrenador argentino. El compromiso frente a España será el partido número 104 de Lionel Scaloni al frente de la Selección.

La curiosidad es que también será el encuentro número 104 que se dispute en todo el Mundial 2026, un dato que volvió a despertar comentarios entre los hinchas.

Más allá de las estadísticas, las coincidencias o las cábalas, la realidad se definirá dentro de la cancha. Sin embargo, en un país donde el fútbol también se vive desde las emociones, estas señales volvieron a convertirse en un motivo más para creer que la Selección puede escribir otro capítulo inolvidable de su historia.