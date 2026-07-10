Récord de donación de órganos: uno de cada siete trasplantes del país fue posible gracias a donantes santafesinos

La provincia cerró el primer semestre de 2026 con 56 procesos de procuración, la cifra más alta de su historia. Los órganos donados permitieron realizar 148 trasplantes en Santa Fe y otras provincias

La provincia de Santa Fe se consolidó como la segunda del país en cantidad de procesos de procuración de órganos durante el primer semestre de 2026.

Con una marca récord durante los primeros seis meses de 2026, Santa Fe reafirmó su lugar de referencia en materia de donación y trasplante de órganos . Los 56 donantes superan el registro anterior de 50 procesos , alcanzado en 2023.

Los operativos se realizaron en 19 efectores públicos y privados de distintas ciudades santafesinas. Los hospitales HECA , de Rosario, y José María Cullen , de la ciudad de Santa Fe, fueron los principales centros procuradores. Además, se destacó la participación de clínicas y sanatorios privados , donde se concretaron 24 procesos durante el período.

La directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio), Cecilia Andrada, destacó que "el número que más nos enorgullece es la cantidad de personas que pudieron acceder al trasplante a partir de los órganos procurados por nuestros equipos: 148 trasplantados en medio año es una marca histórica que nos llena de emoción porque trabajamos para que la espera por el trasplante sea más corta y la calidad de vida posterior sea mejor".

Además, señaló que estos resultados responden a "una política de salud pública sostenida, impulsada por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Silvia Ciancio, que fortalece permanentemente el sistema de donación y trasplante en toda la provincia".

Una red solidaria que beneficia a todo el país

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se realizaron 1.088 trasplantes de órganos en Argentina. De ese total, casi el 14% fueron posibles gracias a órganos procurados en Santa Fe.

En términos concretos, uno de cada siete pacientes trasplantados en el país recibió un órgano o bloque multiorgánico proveniente de un donante santafesino.

Desde el Incucai, la asignación de órganos se realiza mediante un sistema nacional basado en la compatibilidad biológica y anatómica, además de contemplar situaciones de emergencia. Por ese motivo, muchas de las ablaciones realizadas en Santa Fe beneficiaron a pacientes de otras provincias.

Según explicó Andrada, 72 trasplantes fueron destinados a personas residentes en otras jurisdicciones, mientras que 76 receptores fueron pacientes santafesinos.

"Esta distribución se da dentro de un sistema nacional que es solidario, transparente y equitativo, en el que todos dependemos de todos. Es una de las formas más íntegras de construir salud en comunidad", remarcó.

Los hospitales y sanatorios que participaron de los operativos

Los 56 procesos de donación se llevaron adelante en 19 efectores de la provincia, entre ellos los hospitales HECA, Centenario, Provincial, Vilela, Italiano y Español, además de los sanatorios Laprida, Parque, de la Mujer, Británico y Americano, todos de Rosario.

También participaron el Hospital Cullen y los sanatorios Diagnóstico, Garay y Mayo, de la ciudad de Santa Fe; el Hospital Dr. Jaime Ferré, de Rafaela; el Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria; el Sanatorio San Martín, de Venado Tuerto; y Servicios Médicos, de Santo Tomé.

Finalmente, la titular del Cudaio destacó que este año la provincia celebró por primera vez la Semana Provincial de la Donación de Órganos, creada por la Ley Nº 14.441 e incorporada al calendario escolar.

"Que la donación de órganos tenga una semana propia para promover la reflexión y el trabajo con las nuevas generaciones es un paso muy importante. Estos resultados también son fruto de una política pública sostenida que busca construir una sociedad cada vez más comprometida con la donación", concluyó.

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