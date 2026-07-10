Se completa la fecha 17 del Apertura José Luis Burtovoy

En otro adelanto, Ateneo Inmaculada y Sanjustino igualaron 1 a 1 en el predio Nery Pumpido, mientras que el sábado se jugará el resto de los cotejos del Apertura de Primera A Polaca Burtovoy.

En un break en el Torneo infantil el Trico, Ateneo Inmaculada igualó con Sanjustino 1 a 1.

La fecha 17 de la máxima división de la Liga Santafesina de Fútbol tuvo su continuidad en la jornada del feriado por el Día de la Independencia, y en medio del Torneo el Trico para divisiones infantiles, en el predio Nery Pumpido, Ateneo Inmaculada y Sanjustino no se sacaron ventajas.

Este sábado se llevarán a cabo los ocho encuentros restantes, en el que se destaca el cruce de Universidad con Colón de San Justo, mientras que Sportivo Guadalupe visitará a Nobleza en Recreo. Recordemos que el miércoles se disputaron otros dos cotejos, en el cual La Perla igualó 1 a 1 con La Salle Jobson, y Ciclón Racing doblegó por la mínima diferencia a Unión en Guadalupe.

Avanza la disputa de la fecha 17 del Polaca Burtovoy

En cumplimiento de la decimoséptima jornada del Torneo Apertura Polaca Burtovoy, en el predio Nery Pumpido, y con el arbitraje de Matías Pereyra, Ateneo Inmaculada y Sanjustino igualaron 1 a 1. Los goles llegaron en el primer tiempo para el conjunto colegial por intermedio de Martin Vicario a los 41 minutos, mientras que en el complemento, a los 10 minutos, llegó la igualdad por parte de Matías Benegas.

El Matador no pudo sumar de a tres como visitante, y se debió conformar con un empate ante el Colegial. foto 1 y 2 gentileza Fútbol de Santa Fe

El Matador nuevamente no pudo sumar de a 3 como visitante y a la vez no pudo achicar diferencias ante La Perla en lo alto del Apertura. El Colegial comenzó ganando con gol de Martin Vicario en la primera etapa. En el complemento apareció uno de los goleadores del Torneo: Matute Benegas y más allá de la intensa búsqueda de dar vuelta el resultado, Ateneo defendió con rigor y vehemencia el resultado como si fuera una final que hace tiempo no juega.

El próximo martes va a enfrentar a Academia Cabrera, en la antesala del partido de octavos de final, que jugará por Copa Santa Fe el sábado 18, ambos partidos en El Coloso del Oeste. Por su parte, Ateneo Inmaculada visitará a Deportivo Santa Rosa.

La tabla de posiciones se encuentra provisoriamente de la siguiente manera: La Perla del Oeste 43, Colón de San Justo 39, Sanjustino 38, Sportivo Guadalupe 33, La Salle Jobson 29, Colón y Juventud Unida 24, Náutico El Quillá y Ciclón Racing 23, Cosmos y Ateneo Inmaculada 21, Independiente 19, Unión y Nacional 18, Las Flores 17, Academia Cabrera y Ciclón Norte 16, Universidad y Nobleza 15, Newell´s 14, Gimnasia y Esgrima 13, Deportivo Santa Rosa 5.

En cuanto a los promedios del descenso, Deportivo Santa Rosa y Newells son los mas complicados en esta lucha. La Casita está último con 5 puntos en 18 partidos jugados en el año. Recordemos, que le quitaron 3 puntos luego de los incidentes post clásico, mientras que los de barrio Roma viene alambrando hace varios años con los promedios y esta obligado a sumar puntos en la segunda parte del año. Deportivo Santa Rosa tiene 0.312, Newell´s 0.950, Nobleza 0.975, Las Flores 1.063.

En la jornada del sábado se completará con los siguientes cotejos desde las 15.30: en el Ricardo Yossen, Ciclón Norte con Náutico El Quillá, Gimnasia y Esgrima con Nacional en Ciudadela, Academia Cabrera con Las Flores II en el predio de la ex Fiat en Sauce Viejo, Colón con Deportivo Santa Rosa, Nobleza con Sportivo Guadalupe, Universidad con Colón de San Justo, Independiente con Cosmos y Newell´s con Juventud Unida.

En el certamen de ascenso de la Liga Santafesina

Este sábado se jugará una nueva fecha del torneo Apertura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina, la decimosexta fecha, precisamente, donde el puntero del campeonato Santa Fe será anfitrión del Defe de Alto Verde en el predio Nery Alberto Pumpido. Banco, que está a cuatro puntos de la cima, visita Santo Tomé para medirse ante Atenas buscando recortar distancias con el primer puesto.

La programación dispone los siguientes cruces: Pucará con Los Canarios, San Cristóbal con Belgrano, Santa Fe FC con Defensores de Alto Verde, Vecinal Gálvez con Los Piratitas, El Cadi con Atlético Arroyo Leyes, Atenas con Banco Provincial, Don Salvador con Los Juveniles, El Pozo con Deportivo Agua, Nuevo Horizonte con Defensores de Peñaloza, Loyola con Floresta.

Uno de los protagonistas del ascenso, Los Canarios, visitará a Pucará en barrio Transporte. gentileza AM Liga

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Santa Fe FC 41, Banco Provincial 37, Los Canarios 35, Nuevo Horizonte 31, Pucará 30, San Cristóbal 29, Belgrano de Coronda 28, El Cadi y Defensores de Alto Verde 23; Atenas, Los Piratitas y Loyola 18, Vecinal Gálvez y El Pozo 16, Los Juveniles 13; Don Salvador 11, Floresta 10, Deportivo Agua 9, Atlético Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 3.