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Unión le baja la persiana a las ventas y prioriza el proyecto de Madelón

Con las transferencias de Rafael Profini y Mateo Del Blanco, la dirigencia entiende que ya equilibró las cuentas y ahora la intención es sostener la base del plantel. Sin embargo, Mauro Pittón y Julián Palacios analizan ofertas para emigrar.

10 de julio 2026 · 10:20hs
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Unión le baja la persiana a las ventas y prioriza el proyecto de Madelón

UNO Santa Fe | José Busiemi

A dos semanas del inicio del Torneo Clausura, en Unión el mercado de pases atraviesa un momento de definiciones. Mientras el gran objetivo pasa por concretar el esperado regreso de Ignacio Malcorra, la dirigencia también tomó una decisión estratégica: cerrar la puerta de salida para los futbolistas que Leonardo Madelón considera fundamentales.

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La postura marca un cambio de escenario respecto de las últimas semanas. Después de concretar las ventas de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania y de Mateo Del Blanco al Racing de Estrasburgo de Francia, en la conducción rojiblanca consideran que las necesidades económicas más urgentes quedaron cubiertas y que, desde ahora, el foco debe estar puesto en lo deportivo.

Madelón quiere mantener la columna vertebral en Unión

El entrenador fue claro puertas adentro. Tras un mercado en el que el plantel sufrió varias bajas, entiende que no puede seguir perdiendo jugadores importantes si pretende armar un equipo competitivo.

En ese contexto, la llegada de Mauro Luna Diale ya representó un salto de calidad para el plantel y el inminente regreso de Ignacio Malcorra aparece como otra incorporación de jerarquía para un equipo que busca recuperar protagonismo.

Pero, al mismo tiempo, Madelón pretende conservar a los futbolistas que considera titulares y piezas clave dentro de su estructura.

Por eso, la dirigencia resolvió plantarse ante los sondeos que comenzaron a llegar por algunos referentes del plantel.

Pittón y Palacios, los casos que generan mayor atención en Unión

Uno de los nombres que apareció en las últimas horas es el de Mauro Pittón, quien tendría sobre la mesa una propuesta para continuar su carrera en un club del ascenso español (sería Tenerife de España).

A su vez, Atlas de México mantiene el interés por Julián Palacios y continúa insistiendo para incorporarlo en este mercado de pases.

A ellos se suma Valentín Fascendini, defensor que cuenta con una cláusula de salida y que también despertó el interés de Talleres de Córdoba.

Pese a que las eventuales transferencias de Pittón y Palacios podrían representar ingresos importantes en dólares, la decisión institucional es no desprenderse de jugadores considerados indispensables para el cuerpo técnico.

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Sin embargo, la situación no deja de ser delicada. Tanto Pittón como Palacios verían con buenos ojos dar un salto en sus carreras y emigrar en este mercado, por lo que las próximas horas serán determinantes para conocer cómo evolucionan ambas situaciones.

Con el debut en el Clausura cada vez más cerca y con Madelón aguardando definiciones —incluso mientras espera rubricar la renovación de su contrato—, en Unión entienden que llegó el momento de priorizar la competitividad del equipo por encima de nuevas ventas. La intención es clara: después de haber saneado parte de la economía con las últimas transferencias, el objetivo ahora pasa por sostener la base del plantel y potenciarla con incorporaciones de jerarquía.

Unión Profini Del Blanco
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