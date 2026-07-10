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El Turismo Carretera se presenta en la provincia de Misiones

El Turismo Carretera llegará este fin de semana del 11 y 12 de julio a Posadas, Misiones, para vivir lo que será la octava fecha de la etapa regular del campeonato, y hoy se confirmaron los 54 pilotos que dirán presente en el Autódromo Ciudad de Misiones para disputar el Gran Premio Lusqtoff de Posadas.

10 de julio 2026 · 09:56hs
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 La ciudad de Posadas comenzó a vivir la fiesta del Turismo Carretera en sus calles.

 La ciudad de Posadas comenzó a vivir la fiesta del Turismo Carretera en sus calles.

Jonatan Castellano es el actual puntero con 201,5 puntos, a bordo del Dodge Challenger del Galarza Racing. De atrás lo sigue Manuel Urcera, que estrena el Mercedes Benz CLE 53 AMG, con 187,5 unidades, mientras que Hernán Palazzo es tercero a 20,5 de la punta, con el Toyota Camry del Coiro Competición.

Como novedades de esta fecha, dos son las más significativas: Manuel Urcera es nuevo piloto para Mercedes Benz, cuando es escolta de Jonatan Castellano en el campeonato, y Matías Canapino estrena un Torino, para intentar mejorar la posición número 45 en el certámen.

Un circuito exigente y destacadas presencias en el Turismo Carretera

Se confirmó la cifra de 54 inscriptos para la 8ª Fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera en Misiones, donde el técnico y trabado Autódromo de Posadas -4.370 mts.- propondrá otra vez un desafío de habilidad en la pista, pero también de mucho ingenio en los boxes para lograr las configuraciones técnicas más adecuadas.

Y es que la pista enclavada en la tierra colorada presenta un verdadero desafío para el grip -tanto por la característica de su asfalto, como por la presencia de polvo en pista-, la tracción es un factor crítico. Y también lo son los frenos, que se exigen al máximo en los tres virajes que siguen a las rectas más largas -Curva 1, 10 y 12-.

La ACTC confirm&oacute; 54 pilotos para el TC en una fecha clave de la etapa regular del campeonato. &nbsp;

La ACTC confirmó 54 pilotos para el TC en una fecha clave de la etapa regular del campeonato.

La dificultad para el sobrepaso es otra de las singularidades del circuito misionero y exige mucha paciencia de los pilotos. El viaje apretado de los TC, en los momentos de álgida disputa, suele ser causa de algunos roces y despistes, que también caracterizan a la carrera de Posadas. Emociones y nivel de desafío, no faltarán, como puede verse.

Actividades en la tierra colorada

Dos autos de Turismo Carretera cruzarán el puente Internacional, San Roque González de Santa Cruz, que une la ciudad Argentina de Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación. Christian Ledesma con su Chevrolet Camaro y Nicolás Trosset con su Ford Mustang realizarán la travesía.

El viernes a las 18;30 hs, en Cristóbal Café Posadas, ubicado en la costanera de la ciudad, se llevará a cabo la presentación oficial del octavo capítulo del TC. En la mesa estarán Matías Rossi, Joaquin Ochoa, Augusto Carinelli, Juan José Ebarlin y Julián Santero. En dicha zona girarán Ebarlin, Ochoa y Carinelli.

-Turismo Carretera: Los horarios de la 8ª Fecha en Posadas:

-Sábado 11:

11:05 1° Entrenamiento

11:55 2° Entrenamiento

16:03 Clasificación

-Domingo 12:

10:55 Hs. 1ra. Serie, 5 Vueltas.

11:20 Hs. 2da. Serie, 5 Vueltas.

11:45 Hs. 3ra. Serie, 5 Vueltas.

14:00 a 14:50 Hs. FINAL 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.

Turismo Carretera Misiones Posadas
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