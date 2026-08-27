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Las Leonas vencieron a Australia y son finalistas del Mundial de Hockey

El seleccionado femenino de hockey, Las Leonas, superaron a Australia por 1 a 0 y disputarán una nueva final el próximo sábado 29 a las 11 contra Países Bajos.

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 17:58hs
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Las Leonas le ganaron a Australia y jugarán la final del Mundial de hockey.

Las Leonas le ganaron a Australia y jugarán la final del Mundial de hockey.

La escuadra nacional derrotó por la mínima diferencia a las australianas en una semifinal disputada en el Belfius Hockey Arena de Wavre y jugarán el sábado por el título del Mundial nuevamente ante los Países Bajos. Julieta Jankunas, tras un córner corto, marcó el único tanto del encuentro cuando transcurría el último cuarto. De esta manera, la Argentina consiguió meterse en su segunda definición consecutiva en Copas del Mundo e intentará arrebatarle la corona a las locales, que en primer turno se impusieron 1-0 ante Bélgica.

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Las Leonas jugarán la final del Mundial de Hockey

En una semifinal que se mantuvo igualada 0-0 hasta el último cuarto, Argentina logró imponerse 1-0 ante Australia con gol de Juli Juankunas.La final será entre los dos mejores equipos del mundo, ya que Países Bajos es bicampeona de la Pro League y Argentina ganó la medalla de plata en ambas ocasiones. Además, ambos equipos protagonizaron la final del Mundial 2022, que ganaron las neerlandesas.

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En los primeros dos cuartos, las albicelestes cercaron a las australianas contra su área, aunque faltaron acciones de riesgo. Por su parte, las Hockeyroos, en el segundo cuarto, no pudieron acercarse al arco defendido por Cristina Cosentino, de Banco Nación.

El guardameta australiana Jocelyn Bartram tapó arriba un remate de la tandilense Brisa Bruggesser, que hoy juega en Club Ciudad, y luego estiró su pierna para rozar la bocha y que ésta pegara en el palo después de un tiro bajo de la salteña Valentina Raposo, de River Plate.

El equipo argentino pudo aprovechar los córneres cortos que tuvo en los tres primeros tiempos, pero en el sexto córner corto hubo quinto córner corto, Gorzelany reclamó penal, los árbitros recurrieron al video ref y no lo dieron.

La rosarina Luciana Aymar fue reconocida por la Federaci&oacute;n Internacional antes de comenzar el partido.

La rosarina Luciana Aymar fue reconocida por la Federación Internacional antes de comenzar el partido.

Hasta que en el octavo córner corto llegó el tanto. Ya hubo una jugada preparada: Sofía Cairó movió la bocha hasta que la cordobesa Julieta Jankunas, parada delante de la arquera y las defensoras, desvió el remate y abrió el marcador, que fue ampliamente festejado.

El muro australiano cayó y el público argentino reunido en Wavre estalló en gritos y cantos hasta el final del encuentro. Cuando quedaban siete minutos para el final, las australianas tuvieron un córner corto, pero Cristina Cosentino, arquera de Banco Nación, confirmó que es una verdadera muralla al negar todos los gritos de las rivales.

Las Leonas alistaron a: Cristina Cosentino; Valentina Raposo, Juana Castellaro, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino; Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso, Sofía Cairó; Julieta Jankunas, Majo Granatto y Zoe Díaz. Luego ingresaron Mercedes Artola, Milagros Alastra, Victoria Miranda, Paula Ortíz, Victoria Granatto, Brisa Bruggesser, Lara Casas. (Victoria Sauze y Emma Knobl, descansan). Entrenador: Fernando Ferrara.

Las Leonas llegaron a esta instancia de manera invicta y tras ganar el grupo F de la segunda ronda. El equipo dirigido por Fernando Ferrara empató 1-1 con Estados Unidos, venció 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia en la primera fase, mientras que en la segunda ronda derrotó 3-0 a España y empató 0-0 con Bélgica.

El presidente de la FIH, Tayyab Ikram, dio la bienvenida a la leyenda del hockey Luciana Aymar en la Copa del Mundo en Wavre: “Es maravilloso dar la bienvenida a una de las mejores atletas de hockey en la historia de nuestro deporte, la estrella argentina Luciana Aymar, al Belfius Hockey Arena en Wavre y celebrar su trayectoria en el medio tiempo.

Bicampeona del Mundo, medallista de plata y bronce olímpica, ex capitana del equipo nacional femenino de Argentina, 8 veces Mejor Jugadora de la FIH, la ex Leona es una verdadera leyenda de nuestro deporte.“

Las Leonas finalistas Australia Mundial hockey
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