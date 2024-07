Las locuras de Emiliano "Dibu" Martínez inundaron de memes las redes sociales

"No estaba listo para irme a casa, se los dije a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos: papá no se va a casa y no me fui", dijo el arquero al final del partido. El Dibu estuvo con su arco cerrado hasta el gol en el minuto 91 del ecuatoriano Kevin Rodríguez que igualó las acciones 1-1 para enviar el encuentro a la tanda de penales.

El Dibu inundó las redes

La actuación del Dibu desató una ola de memes en las redes sociales. El humor está desatado por sus atajadas heroicas, su baile y su show que enloqueció a los hinchas albicelestes.

Incluso Aston Villa, club donde juega Martínez y donde también se convirtió en ídolo, utilizó sus redes oficiales para enviar un mensaje: "Just him (sólo él)".

¡EL KARMAAA!



Lionel Messi fue víctima de los memes tras fallar su penal a lo panenka contra Ecuador



El argentino se llevó las burlas aunque terminó siendo "rescatado" por el 'Dibu' Martínez

