Uno Santa Fe | Unión | Unión

Malcorra rescindió con Independiente y en Unión lo esperan con los brazos abiertos

Ignacio Malcorra se desvinculó de Independiente. Y en consecuencia, su vuelta a Unión está más cerca de concretarse

Ovación

Por Ovación

14 de julio 2026 · 09:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Ignacio Malcorra rescinde contrato con Independiente y se acerca a Unión.

Ignacio Malcorra rescinde contrato con Independiente y se acerca a Unión.

Después de varios días de negociaciones, Ignacio Malcorra terminó de firmar los papeles y de esta manera se desvinculó de Independiente.

Malcorra está cerca de volver a Unión

El volante tenía vínculo con el Rojo hasta diciembre, pero como estaba relegado en la consideración del técnico Gustavo Quinteros, decidió salir del club buscando continuidad.

Y uno de los primeros clubes que se mostró interesado fue Unión, el DT rojiblanco Leonardo Madelón tomó contacto con Malcorra para convencerlo de que vuelva al Tate.

LEER MÁS: Unión encara una reconstrucción contrarreloj para llegar competitivo al Clausura

Si bien en las últimas horas se mencionó la chance de retornar a Rosario Central y la posibilidad de Nacional de Uruguay, la realidad indica que el jugador está cerca de ser el segundo refuerzo de Unión.

Si la dirigencia rojiblanca acepta una cláusula de rescisión que pide la representación del futbolista, Malcorra firmará contrato con Unión y se sumará al plantel para afrontar el Torneo Clausura.

Unión Malcorra Independiente
Noticias relacionadas
union encara una reconstruccion contrarreloj para llegar competitivo al clausura

Unión encara una reconstrucción contrarreloj para llegar competitivo al Clausura

union pone la mira en central y madelon empieza a perfilar el equipo para el debut

Unión pone la mira en Central y Madelón empieza a perfilar el equipo para el debut

la cuenta regresiva corre y union sigue inhibido en la fifa

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

por que chelo estigarribia no jugo el amistoso frente a ben hur

Por qué Chelo Estigarribia no jugó el amistoso frente a Ben Hur

Lo último

Gorosito desmintió haber apartado jugadores y San Lorenzo dio marcha atrás con la medida

Gorosito desmintió haber apartado jugadores y San Lorenzo dio marcha atrás con la medida

Unión tiene al caer a otro refuerzo por pedido de Leonardo Madelón

Unión tiene al caer a otro refuerzo por pedido de Leonardo Madelón

Sin respuesta de Nación, la Provincia insiste por las reparaciones pendientes del viejo Puente Carretero: Hay que arreglarlo

Sin respuesta de Nación, la Provincia insiste por las reparaciones pendientes del viejo Puente Carretero: "Hay que arreglarlo"

Último Momento
Gorosito desmintió haber apartado jugadores y San Lorenzo dio marcha atrás con la medida

Gorosito desmintió haber apartado jugadores y San Lorenzo dio marcha atrás con la medida

Unión tiene al caer a otro refuerzo por pedido de Leonardo Madelón

Unión tiene al caer a otro refuerzo por pedido de Leonardo Madelón

Sin respuesta de Nación, la Provincia insiste por las reparaciones pendientes del viejo Puente Carretero: Hay que arreglarlo

Sin respuesta de Nación, la Provincia insiste por las reparaciones pendientes del viejo Puente Carretero: "Hay que arreglarlo"

La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año

La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año

Mac Allister, confiado en Argentina: Jugar en Inglaterra no hace que cambie demasiado

Mac Allister, confiado en Argentina: "Jugar en Inglaterra no hace que cambie demasiado"

Ovación
La reserva de Unión arrancó el Clausura con un empate ante Gimnasia

La reserva de Unión arrancó el Clausura con un empate ante Gimnasia

Malcorra rescindió con Independiente y en Unión lo esperan con los brazos abiertos

Malcorra rescindió con Independiente y en Unión lo esperan con los brazos abiertos

Mauro Pittón deja Unión y se convertirá en refuerzo de Tenerife

Mauro Pittón deja Unión y se convertirá en refuerzo de Tenerife

De Paul palpitó el cruce Argentina-Inglaterra: Estos partidos me entusiasman mucho

De Paul palpitó el cruce Argentina-Inglaterra: "Estos partidos me entusiasman mucho"

Mac Allister, confiado en Argentina: Jugar en Inglaterra no hace que cambie demasiado

Mac Allister, confiado en Argentina: "Jugar en Inglaterra no hace que cambie demasiado"

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados