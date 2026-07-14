Malcorra rescindió con Independiente y en Unión lo esperan con los brazos abiertos

Ignacio Malcorra se desvinculó de Independiente. Y en consecuencia, su vuelta a Unión está más cerca de concretarse

Ignacio Malcorra rescinde contrato con Independiente y se acerca a Unión.

Después de varios días de negociaciones, Ignacio Malcorra terminó de firmar los papeles y de esta manera se desvinculó de Independiente.

El volante tenía vínculo con el Rojo hasta diciembre, pero como estaba relegado en la consideración del técnico Gustavo Quinteros, decidió salir del club buscando continuidad.

Y uno de los primeros clubes que se mostró interesado fue Unión, el DT rojiblanco Leonardo Madelón tomó contacto con Malcorra para convencerlo de que vuelva al Tate.

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Si bien en las últimas horas se mencionó la chance de retornar a Rosario Central y la posibilidad de Nacional de Uruguay, la realidad indica que el jugador está cerca de ser el segundo refuerzo de Unión.

Si la dirigencia rojiblanca acepta una cláusula de rescisión que pide la representación del futbolista, Malcorra firmará contrato con Unión y se sumará al plantel para afrontar el Torneo Clausura.